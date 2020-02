Real Madrid eliminado da Taça do Rei em casa pela Real Sociedad O Real Madrid foi hoje eliminado pela Real Sociedad, ao perder por 4-3 em casa, em jogo dos quartos de final da Taça do Rei de futebol, juntando-se ao detentor do título Valência e Villarreal nas equipas afastadas. desporto Lusa desporto/real-madrid-eliminado-da-taca-do-rei-em-casa-_5e3c773becd62512786f5297





Num encontro com sete golos, os bascos controlaram o marcador, ainda que os madrilenos tenham disposto de várias oportunidades para conseguir outro resultado.

No primeiro tempo, o norueguês Odegaard, que é até hoje o mais jovem jogador a alinhar na equipa principal do Real Madrid (tinha 16 anos e 157 dias quando se estreou, a entrar para o lugar de Cristiano Ronaldo, em maio de 2015), fez o primeiro para os 'txuri urdin', aos 22, com a segunda parte a trazer os outros golos, desde logo com um 'bis' em três minutos do sueco Isak, aos 54 e 56.

O defesa brasileiro Marcelo, aos 59, reduziu a passe de Brahim Díaz, mas Isak assistiu Moreno, 10 minutos depois, e estabeleceu um resultado que parecia controlado no Santiago Bernabéu.

O brasileiro Rodrygo, assistido pelo brasileiro Vinicius, deu alento aos 'merengues', aos 81, e Nacho, aos 90+3, fez o 4-3, mas nem após a expulsão de Gorosabel, no quinto minuto de descontos, a equipa de Zinedine Zidane conseguiu a igualdade no tempo que restava.

Desta forma, a Real Sociedad junta-se a Mirandés, da segunda divisão espanhola, e Granada nas meias-finais, ainda por sortear, faltando apurar outro semifinalista, que será o Athletic Bilbau ou o FC Barcelona, que hoje se defrontam no San Mamés.

De fora, nos 'quartos', ficaram o Real, líder da Liga espanhola, a par do detentor do troféu, o Valência, e o Villarreal, este afastado pelo único 'resistente' do segundo escalão.

SIF // AMG

Lusa/fim