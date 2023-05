Os 'merengues' adiantaram-se no marcador na primeira parte, com uma 'bomba' de Vinícius Júnior, aos 36 minutos, respondendo o City na segunda metade, com outra 'bomba', desta feita de Kevin De Bruyne, que restabeleceu o empate, aos 67.

A segunda mão está agendada para a quarta-feira 17 de abril, em Manchester, Inglaterra, com o vencedor da eliminatória a defrontar na final, a disputar em 10 de junho, em Istambul, quem sair do duelo italiano entre AC Milan e Inter Milão.

