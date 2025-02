O francês Kylian Mbappé, aos 15 minutos, assistido pelo uruguaio Federico Valverde, colocou o Real Madrid em vantagem, mas o croata Ante Budimir, aos 58, de penálti, empatou, já depois da expulsão do inglês Jude Bellingham.

O Real Madrid foi a primeira equipa a criar perigo, logo aos três minutos, na sequência de uma jogada conduzida pelo croata Luka Modric, que contou ainda com a colaboração de Kylian Mbappé, mas que o brasileiro Vinícius Júnior desperdiçou.

O golo de Mbappé, o seu 17.º na Liga e 25.º na temporada, surgiu com naturalidade aos 15 minutos, traduzindo a supremacia do Real Madrid, mas, aos 28, o Osasuna obrigou guarda-redes belga Thibaut Courtois a defesa de recurso.

Aos 32, Vinicius Júnior voltou a errar na finalização, levando ao desespero o treinador italiano Carlo Ancelotti, que, minutos depois, ficou incrédulo com a expulsão de Bellingham, alegadamente por palavras.

Ainda antes do intervalo, o croata Ante Budimir voltou a criar perigo para a baliza do Real Madrid, na qual Courtois se mostrou sempre em bom plano.

Aos 55 minutos, Courtois defendeu na pequena área um remate de elevada dificuldade de Jon Moncayola e na recarga, com o recurso ao videoárbitro, foi detetada uma entrada faltosa do francês Eduardo Camavinga para penálti.

Da marca dos 11 metros, Budimir fez o empate, aos 58 minutos, para desespero do Real Madrid, reduzido a 10 elementos desde os 40 minutos.

As duas equipas passaram por um período longe das balizas até aos 82 minutos, altura em que Modric, servido por Vinicius Júnior, esteve perto de marcar, tal como Iker Muñoz, aos 86, para o Osasuna,

Ninguém queria o empate, resultado que acabou por acontecer para gáudio da equipa navarra, que continua na luta pela Europa à custa do líder Real Madrid, que perde dois pontos.

O Atlético de Madrid defronta ainda hoje o Celta de Vigo e, em caso de vitória, pode ascender ao primeiro lugar do campeonato, destronando o 'vizinho' Real Madrid.

Na fuga aos lugares de despromoção, Leganés e Alavés empataram 3-3, no regresso de ambos os emblemas a pontuar após duas derrotas, numa partida em que houve alternância no comando do marcador.

Dani Raba, com dois penáltis, aos 10 e 37 minutos, colocou o Leganés a vencer por 2-1, após Kike Garcia ter empatado a 1-1, aos 25, mas Joan Jordán promoveu a reviravolta para o Alavés (3-2), com golos aos 50, também de grande penalidade, e aos 68.

O marroquino Munir El Haddadi saiu do banco aos 85 minutos para fazer o empate a 3-3 para o Leganés, aos 88, e já em período de descontos o responsável pelo ponto conquistado para os donos da casa foi expulso, aos 90+6.

APS // JP

Lusa/Fim