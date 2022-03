Depois de uma primeira parte sem golos em Vallecas, o avançado luso abriu a contagem para os anfitriões logo no recomeço da segunda metade, aos 46 minutos, e quase repetiu a 'dose' pouco depois, mas a bola embateu na trave.

O dinamarquês Thomas Delaney acabaria por fixar o resultado final aos 63 minutos, após assistência do ex-portista Jesús Corona, naquela que foi a segunda igualdade seguida do Sevilha, que continua a perder 'fulgor' no campeonato e na perseguição ao líder Real Madrid.

A formação comandada por Julen Lopetegui é segunda classificada da La Liga, com 56 pontos, mas pode ver o Real Madrid, que tem 63, ficar com uma margem ainda maior no topo da tabela, em caso de triunfo na visita ao Maiorca, na segunda-feira.

Com a repartição de pontos, o Rayo Vallecano, que encerrou um ciclo de seis derrotas consecutivas na Liga espanhola, segue em 13.º com 32 pontos (tem um jogo em atraso).

O internacional português Kévin Rodrigues esteve no banco de suplentes do Rayo Vallecano, mas não foi lançado no relvado.

DN // MO

Lusa/fim