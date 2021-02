"Agradeço a todos. As mensagens de apoio que tenho recebido, através de todos os canais e de todo o mundo, têm sido uma inspiração na minha reabilitação e recuperação e a tarja no Molineux é um gesto especial", explicou o atleta, treinado por Nuno Espírito Santo.

Depois da lesão grave contraída num choque com o também ex-benfiquista David Luiz, agora no Arsenal, um grupo de adeptos fez um peditório para criar uma tarja em sua honra para colocar no estádio Molineux: foram pedidos cerca de 8.500 euros, mas foram arrecadados mais do dobro, 18.000.

Parte do dinheiro vai para a associação Headway que no Reino Unido ajuda a melhorar a vida de quem sofreu uma lesão cerebral, enquanto a restante verba foi entregue à mexicana Jugamos Todos, que melhora a qualidade de vida de crianças desfavorecidas através do futebol.

"A minha família e eu estamos maravilhados com as demonstrações de apoio da família dos 'wolves', do futebol e de todo o mundo, depois do que aconteceu com a minha lesão e operação", agradeceu Jiménez.

Jiménez continua a recuperar e ainda não tem uma data de regresso, embora Nuno Espírito Santo confie que vai poder contar com o futebolista ainda esta época.

RBA // AMG

Lusa/Fim