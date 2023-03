O Mundial de velocidade arranca este fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve e, antes de iniciar a segunda temporada na principal categoria, o espanhol, de 22 anos, disse que, para si, "é importante ter um colega com a experiência do Miguel".

"O Miguel ganhou cinco corridas no MotoGP, lutou pelo título em Moto3 e Moto2. É um grande piloto e vou aprender com ele. Estamos em lugares diferentes, o final do ano foi bom para ele e para mim foi um desastre", referiu.

Fernández considera importante ter "um bom colega com quem aprender, para perceber melhor a moto".

"Acho que o Miguel é um dos melhores pilotos da grelha, porque teve sempre bons resultados", referiu.

Depois de uma temporada de estreia em Moto2 em que bateu o recorde de pontos de um 'rookie', que pertencia a Marc Márquez, e foi vice-campeão, Raúl Fernández subiu ao MotoGP, mas teve um ano para esquecer, com apenas seis corridas nos pontos.

"Este ano tenho uma nova oportunidade, uma nova moto. Acho que vai ser melhor. Mas o MotoGP é o MotoGP, é muito difícil. Espero um dia poder lutar pelo pódio, acho que estou preparado. É muito cedo para falar disso. Vou continuar a dar o melhor para ter o mesmo resultado do Moto2", referiu.

O espanhol, que correu com a KTM da Tech3 em 2022, disse estar "muito feliz com a forma como correram os testes, com a moto".

"O principal objetivo para o início de temporada é voltar a desfrutar. Não posso pensar já em resultados, em posições, porque essa não pode ser já a mentalidade", assumiu.

Este ano, os grandes prémios de MotoGP vão ter uma corrida sprint ao sábado, com metade da distância e com metade dos pontos atribuídos.

"Não sei o que esperar da corrida sprint. Vai ser novo. Vai ser divertido, mas não sei... Temos de experimentar várias coisas novas. Quanto preparamos uma corrida aqui é para 25 voltas, na corrida sprint são apenas 12", referiu.

NFO // AJO

Lusa/Fim