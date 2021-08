Queirós, que competiu na mesma especialidade nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, 'voltou' ao escalão que antecede o pelotão de elite e foi 10.ª, num resultado que se deve à "prova muito estável e regular", referiu Pedro Vigário, selecionador nacional, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

"Tem tido muito trabalho nas últimas semanas, esteve nos Europeus e também nos Jogos. Esteve muito bem, partiu na frente e manteve-se sempre muito perto das primeiras 10 corredoras", referiu Vigário, sobre o melhor resultado pessoal de sempre em Mundiais.

Por outro lado, Ana Santos estreou-se em campeonatos do mundo na categoria sub-23, no primeiro ano no escalão, e teve "uma prestação muito positiva", tendo pela frente "um futuro brilhante", afiança o técnico.

O Mundial de BTT termina no domingo, com outro português em prova, no caso Nuno Reis, na prova de juniores de 'downhill', pelas 08:25 de Lisboa.

