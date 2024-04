Com o título praticamente atribuído ao Bayer Leverkusen -- será campeão se vencer no domingo o Werder Bremen --, os bávaros, agora a 13 pontos dos 'farmacêuticos', tentam agora segurar o segundo lugar, que ocupam agora de forma isolada, com mais três pontos do que o Estugarda, que joga ainda hoje com o Eintracht Frankfurt.

Guerreiro abriu o marcador com um excelente remate de fora da área, aos 65 minutos, com Thomas Müller, já após a saída do internacional luso, a aproveitar um erro da defesa do Colónia para confirmar, aos 90+3, o regresso aos triunfos do Bayern, que vinha de duas derrotas no campeonato, no qual o Colónia é 17.º e penúltimo, com 22 pontos, a quatro pontos da zona de manutenção.

Na luta pela quarta e última vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, o Leipzig (quarto classificado) e o Borussia Dortmund (quinto) venceram e mantiveram-se empatados com 56 pontos, provisoriamente a quatro do Estugarda.

Perante o Wolfsburgo, que é 15.º, com 28 pontos, dois acima do lugar de play-off de manutenção, o Leipzig conseguiu um tranquilo triunfo por 3-0, com golos de Dani Olmo (13 minutos), Benjamin Sesko (68) e Lois Openda (82).

Mais complicada foi a vitória do Dortmund em casa do Borussia Mönchengladbach, por 2-1, com um 'bis' de Marcel Sabitzer, aos 22 e 28 minutos, o segundo de penálti, com Maximilian Wober a reduzir ainda na primeira parte, aos 36.

O Borussia Dortmund terminou a partida reduzido a 10 elementos, depois de Karim Adeyemi ver um segundo cartão amarelo, aos 55 minutos, mas o Mönchengladbach não conseguiu chegar ao empate, seguindo no 11.º lugar, com 31 pontos.

O Bochum, com Gonçalo Paciência a entrar aos 83 minutos, empatou em casa a um golo com o tranquilo Heidenheim (10.º), e somou um ponto na luta pela manutenção, ocupando o 15.º posto, com 27 pontos, mais um do que o Mainz, 16.º e em lugar de play-off, que somou o quarto jogo seguido sem perder, ao vencer o Hoffenheim (oitavo), por 4-1.

