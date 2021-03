Raphaël Guerreiro, que esteve ausente no treino realizado hoje pela equipa nacional na cidade italiana de Turim, não será substituído nos convocados do selecionador Fernando Santos, cuja lista inicial sofreu hoje a terceira 'baixa', depois do guarda-redes Rui Patrício e do defesa central Pepe.

A ausência do defesa lateral no apronto de hoje não foi uma surpresa absoluta, uma vez que falhou os últimos quatro desafios do Borussia Dortmund, devido a uma lesão sofrida no encontro dos quartos de final da Taça da Alemanha, frente ao Borussia de Mönchengladbach, em 02 de março.

A seleção portuguesa estreia-se no Grupo A de apuramento para o Mundial2022 na quarta-feira, com a receção ao Azerbaijão, que foi deslocalizada do Estádio José Alvalade, em Lisboa, para Turim, devido à pandemia de covid-19.

Depois do embate com os azeris, Portugal cumpre fora os outros dois jogos da ronda tripla de apuramento, defrontando a Sérvia, em Belgrado, no sábado, e o Luxemburgo, na Cidade do Luxemburgo, três dias depois. Os três jogos começam às 19:45 (hora de Lisboa).

Para garantir a oitava participação - sexta consecutiva - no Mundial, cuja edição de 2022 se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar, Portugal precisa de vencer o agrupamento, sendo que o segundo classificado jogará um 'play-off' de acesso à fase final.

Lista dos 24 convocados:

- Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon, Fra), José Sá (Olympiacos, Gre) e Rui Silva (Granada, Esp),

- Defesas: Cedric (Arsenal, Ing), João Cancelo (Manchester City, Ing), Domingos Duarte (Granada, Esp), José Fonte (Lille, Fra), Neto (Sporting), Rúben Dias (Manchester City, Ing) e Nuno Mendes (Sporting).

- Médios: Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), Palhinha (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Renato Sanches (Lille, Fra), João Moutinho (Wolverhampton, Ing) e Sérgio Oliveira (FC Porto).

- Avançados: André Silva (Eintracht Frankfurt, Ale), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Cristiano Ronaldo (Juventus, Ita), João Félix (Atlético de Madrid, Esp), Pedro Neto (Wolverhampton, Ing) e Rafa (Benfica).

RPC (AJC) // JP

Lusa/Fim