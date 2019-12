Ranking de pilotos para os Nacionais de MX e SX em 2020 O Offroad Moto fez as contas e dá-lhe agora a conhecer o ranking português de pilotos para a próxima temporada de Motocross e Supercross. desporto MotoSport desporto/ranking-de-pilotos-para-os-nacionais-de-mx-e-_5e08c31b7d80d11be4b3d0cd





O Offroad Moto fez as contas e dá-lhe agora a conhecer o ranking português de pilotos para a próxima temporada de Motocross e Supercross.

Este ranking é calculado todos os anos com base nos pontos acumulados por cada piloto nos Nacionais de MX e SX. No fundo, o objetivo é saber quem foram os melhores pilotos da última época no global das duas disciplinas. Os pilotos podem também optar por utilizar o número atribuído pelo ranking.

Os primeiros números são atribuídos aos campeões do ano anterior e, por esse motivo, Diogo Graça e Sandro Peixe encabeçam a lista. Seguem-se os pilotos que pontuaram na classe Elite em Motocross e Supercross. Ao somar todos os campeonatos, Luís Outeiro foi o 4.º melhor da temporada de 2019 seguido de Renato Silva, Carlos Alberto e Daniel Pinto.

A temporada de 2020 arranca na Moçarria (Santarém) no dia 15 de Março… Que venha o novo ano!

(Foto: Luís Duarte/FMP)