Rally Serras de Fafe e Felgueiras: WRC, Porsche, ‘mundiais’, dúvidas e confirmações… Está tudo a compor-se para um grande Rally Serras de Fafe e Felgueiras, em que não vai faltar também a cereja no topo do bolo que passa pela presença de Dani Sordo e Ott Tanak aos comandos dos seus Hyundai i20 Coupe WRC. À boa maneira portuguesa, as listas de inscritos ainda não são conhecidas, desporto AutoSport desporto/rally-serras-de-fafe-e-felgueiras-wrc-porsche_5e50fcbfe83a5312a7454063





Está tudo a compor-se para um grande Rally Serras de Fafe e Felgueiras, em que não vai faltar também a cereja no topo do bolo que passa pela presença de Dani Sordo e Ott Tanak aos comandos dos seus Hyundai i20 Coupe WRC. À boa maneira portuguesa, as listas de inscritos ainda não são conhecidas, muitos deixam as suas confirmações ou inscrições para a última da hora, e as organizações querem logicamente ter tantos inscritos quanto possível, mas entre dúvidas e confirmações, podemos adiantar que o plantel é mais uma vez de exceção.

Para lá do que já temos a certeza, com a confirmação em Fafe das duplas Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo), ARC Sport; Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5), Sports & You; José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 R5), Sports & You; Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo), The Racing Factory; Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo GTI R5), Racing4you; Ricardo Moura/António Costa (Skoda Fabia R5 Evo), ARC Sport; Paulo Neto/Vítor Hugo (Skoda Fabia R5) ARC Sport, Miguel Correia/Pedro Alves (Skoda Fabia R5), ARC Sport; Diogo Gago/Victor Calado (Citroën C3 R5), Sports & You, sabemos também que Paulo Caldeira/Ana Gonçalves (Citroën DS3 R5) vão correr num rali de terra pela primeira vez.

Manuel Castro/Ricardo Cunha pode surgir em Fafe com nova ‘montada’, um Skoda Fabia R5, tal como foi divulgado pelo Paulo Almada, terá comprado o carro do Pedro Paixão. Uma boa novidade para a Racing4you.

Diogo Salvi arranca para o seu habitual mini-programa, leva Jorge ‘Jet’ Carvalho ao lado no Skoda Fabia R5.

João Correia/Ricardo Barreto (Hyundai I20 R5) já tinham confirmado a presença no CPR, Alfredo Barros vai correr com Valter Cardoso ao lado num Citroën C3 R5, e inclusivamente, António Dias, que se tinha ‘despedido’ dos ralis, deve marcar presença em Fafe com o seu Skoda Fabia R5. José Rocha leva o seu bonito Ford Fiesta R5 também a Fafe.

A prova da Demoporto contará ainda com um grande lote de concorrentes espanhóis Gustavo Sosa Espinel (Skoda Fabia R5), Juan Pablo Castro (Skoda Fabia R5), Jose Luis Olivares (Skoda Fabia R5) e Alexander Villanueva (Skoda Fabia R5), para além dos Suzuki R4 para Javier Siota (Suzuki Swift R4S) e Joan Vinyes Dabad (Suzuki Swift R4S)

Já era conhecida também a presença de Nicolay Gryazin (Hyundai i20 R5), Alberto Heller (Ford Fiesta R5 MKII) e Pedro Heller (Volkswagen Polo GTI R5), que vêm abrilhantar muito a competição.

Outra boa notícia é a continuidade da presença de Adruzilo Lopes no CPR. Terá Paulo Silva a seu lado no Mitsubishi Lancer Evolution IX preparado pela Domingos Sport. Tal como já era público, Pedro Almeida e Hugo Magalhães correm com o Peugeot 208 R2 da The Racing Factory e Daniel Nunes regressa com Nuno Mota Ribeiro ao lado no Peugeot 208 R2 da Inside Motor.

Como não podia deixar de ser, grande destaque também para a presença de Mex Machado Santos no Porsche 911 GT3, com Luis Sá ao lado.