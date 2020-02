Rally Serras de Fafe e Felgueiras: vêm aí os WRC! Um misto de entusiasmo, mas com responsabilidade reforçada, é o sentimento geral nos municípios de Fafe e Felgueiras, que vão acolher a prova de abertura da época de Ralis 2020, de 27 a 29 de Fevereiro, mas também a estrutura da Hyundai Motorsport, Campeã Mundial de Ralis 2019. O Presidente da C.M. Fafe, Raúl Cunha, desporto AutoSport desporto/rally-serras-de-fafe-e-felgueiras-vem-ai-os_5e439f85ec64cc12b38b5da7





O Presidente da C.M. Fafe, Raúl Cunha, reforça este entusiasmo e responsabilidade: “A vinda do Dani Sordo e Ott Tanak a Fafe é, para nós, uma grande satisfação. Ficamos muito felizes e, sobretudo, muito expectantes em relação a esta edição 33 do Rally Serras de Fafe e Felgueiras que vai, agora, beneficiar da presença destes dois grandes pilotos. Vai ser certamente uma prova espetacular, com a emoção e o entusiasmo a que já estamos habituados.

“A presença destes dois nomes fortes e incontornáveis do desporto automóvel em Fafe significa também, para o Município e para a organização da prova, uma maior responsabilidade, uma vez que sabemos que trarão muita gente ao concelho, mais espectadores nos troços e, por isso, a necessidade de uma maior segurança. É importante que o público se posicione nas zonas seguras e respeite as indicações dos agentes de segurança e organização. Estou certo de que este será mais um momento grande para Fafe, agora, abrilhantado pela participação destes pilotos tão acarinhados pelos entusiastas do desporto automóvel.”

No Município de Felgueiras, que regressa assim ao panorama dos ralis, o entusiasmo e a responsabilidade saem reforçados, pelas palavras do seu presidente, Nuno Fonseca: “O regresso do Rally Serras de Fafe e Felgueiras ao nosso concelho é para mim e para todos os Felgueirenses uma enorme satisfação. Os Felgueirenses já ambicionavam há muito tempo o regresso do rali aos míticos montes de Santa Quitéria e Seixoso. A vinda da equipa oficial da Hyundai, atual campeã do mundo, com Ott Tanak e do Dani Sordo, aos comandos, irá, com certeza, atrair ainda mais entusiastas e espetáculo à prova.”

“Estamos muito entusiasmados com a realização desta edição do Rally Serras de Fafe e Felgueiras e esperamos que todos os Felgueirenses e não só, assistam às provas em segurança, nas zonas assinaladas como zonas espetáculo e que tudo corra pelo melhor!”

“Estou certo, que este ano, com a entrada de Felgueiras neste rali haverá mais espetáculo e espectadores nesta mítica prova do campeonato Nacional de Rally, abrindo assim o apetite para o WRC.”

“Carlos Cruz, presidente do Demoporto, comenta da seguinte forma a participação da Hyundai Motorsport, com a presença de Dani Sordo e Ott Tanak, aos comandos dos Hyundai i20 WRC no Rally Serras de Fafe e Felgueiras: “A presença da Hyundai com os dois WRC´s é para nós um prazer, mas mais do que tudo uma enorme responsabilidade. Um prazer, porque vimos recompensados os nossos esforços. Houve um grande trabalho, desenvolvido em 2018 e 2019, para trazer a marca ao Serras de Fafe e a repetição da presença, agora no Rally Serras de Fafe e Felgueiras, só acontece porque aqui encontraram boas condições para testarem, com bons troços e uma organização ao nível que é exigido. Entendo que por isso, repetem e reforçam a presença na nossa prova.”

“Responsabilidade, porque temos plena consciência de que as presenças de Dani Sordo e do Ott Tanak representam mais gente nos troços, mais público entusiasta na prova. Estamos a preparar um plano de segurança que prevê uma participação massiva por parte deste público, mas o mais importante de tudo é mesmo reforçar o apelo a que todos se posicionem em áreas seguras, que acatem as instruções das forças policiais e de segurança. Só assim será possível que o Rally Serras de Fafe e Felgueiras seja a grande festa, que a abertura da época nacional de Ralis tem que ser.”

As inscrições para a primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis estão ainda abertas, pelo que se prevê uma lista de inscritos verdadeiramente de luxo para o Rali Serras de Fafe e Felgueiras.