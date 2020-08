O vencedor do Dakar 2020 conseguiu o seu 3.º triunfo na maior prova de Todo-o-Terreno realizada nos Estados Unidos da América.

A Vegas to Reno é uma prova com uma única etapa de 822 km de extensão em que os pilotos apenas param para reabastecer.

Ricky Brabec concretizou o seu objetivo de vencer a solo já que a sua último triunfo tinha sido em parceria com Joan Barreda em 2017. O norte-americano percorreu os 822 km em 7h59m na sua Honda CRF 450 Rally!

Nic Garvin cortou a meta a 18m16s do piloto oficial da HRC batendo Nic Colangeli por 1m51s. O vencedor da edição do ano passado, Skyler Howes, chegou a liderar mas uma queda obrigou-o a abandonar apesar de não ter tido consequências físicas para o piloto da Husqvarna.

“Adoro esta corrida” disse Brabec no fim. “É uma prova muito bem organizado e estou muito feliz de a ter vencido com a minha moto de Rally. Arranquei na 10.ª posição e tentei ver-me livre do pó rapidamente. O Skyler Howes, vencedor no ano passado fez-me trabalhar muito para o apanhar.“

Classificação geral do Vegas to Reno 2020