Foi de um português a vitória no “The Rally Life Navigator Marathon Challenge”, uma iniciativa on-line da Hero Motosports para ajudar a desenvolver as capacidades de navegação no deserto.

Martim Ventura triunfou em 3 das 4 etapas e levou consigo a vitória final neste desafio. O bi-campeão nacional de TT1 ajudou-nos a perceber exatamente como funcionou esta prova virtual.

“Basicamente isto foi um jogo que a Hero Motosports criou para as pessoas se ‘entreterem‘ durante a quarentena. O jogo é uma navegação virtual igual à que se faz nos Rally Raids mundiais. Eles enviam o percurso com uma password uma hora antes da partida.”

“5 minutos antes de começar a etapa, enviam o ponto GPS onde começa o roadbook. A corrida inicia-se quando eles enviam a password para abrir o roadbook ao mesmo tempo para todos, obviamente.”

“Nós temos de pegar no roadbook e descobrir o caminho até ao final no Google Earth. Depois temos de tirar ‘screenshot’ ao ponto final e a todo o ‘track‘ feito no Google e enviar por e-mail para eles. A corrida acaba nesse momento.”

O piloto da Yamaha adorou a experiência: “Foi muito giro. Participaram pessoas de cerca de 10 países diferentes e as ‘corridas’ foram aos fins-de-semana. A última foi uma ’Marathon Challenge’, composta por 4 especiais, ou seja 4 roadbooks, 2 em cada dia.”

O jovem salienta que “isto é só um jogo de navegação. Treinar roadbooks no Google Earth é muito diferente da navegação no terreno. Temos uma vista mais ampla e não vamos a conduzir a moto a grande velocidade. Mas, visto que estamos em quarentena, é um bom treino porque nos depararmos com diversas situações novas no roadbook. Corrigimos alguns erros de leitura e interpretação e, nesse sentido, foi bom este jogo.“

Martim Ventura já fez treinos em Marrocos no final do ano passado e está focado em conseguir começar uma carreira nos Rally Raids em breve. Apesar de virtual, esta foi mais uma forma de treinar as suas capacidades de navegação. Como o próprio nos disse: “Se não exercitamos o corpo, exercitamos a mente a analisar roadbooks!”.

Classificação da Etapa 1

Classificação da Etapa 2

Classificação da Etapa 3

Classificação da Etapa 4