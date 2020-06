Joaquim Rodrigues é um dos convidados do programa “A Nossa Tarde” da RTP1 nesta sexta-feira, dia 19 de Junho.

O piloto de Barcelos disse ao Offroad Moto que a produção do programa entrou em contacto consigo porque “têm-me seguido nas redes sociais e têm visto tudo o que tem acontecido e tudo aquilo por que estou a passar.”

Será certamente um momento muito emotivo, no qual “J-Rod” deverá falar de tudo o que se passou após o falecimento do seu cunhado, Paulo Gonçalves, na sétima etapa do Dakar 2020.

O programa “A Nossa Tarde” é transmitido na RTP1 na sexta-feira entre as 15.15h e as 17.30h.

Se não tiver hipótese de assistir em direto, não se esqueça de colocar a gravar na “box” da sua televisão de casa!

—

(Foto: Facebook Joaquim Rodrigues)