Foi três vezes campeão mundial de Enduro e SuperEnduro, duas vezes campeão do GNCC, venceu o ISDE, o Erzberg e a Weston Beach Race. No entanto, parece que chegou a altura de virar a página e enfrentar um novo desafio. “Na verdade, já me tinham oferecido a oportunidade de correr no Dakar algumas vezes, mas não foi a altura certa”, recordou o piloto. “Acabei por recusar sempre porque estava demasiado concentrado no Enduro. A primeira vez que tive uma oferta foi no final de 2007 e naquele momento eu não queria que isso comprometesse a minha temporada do GNCC em 2008, então recusei”, explicou Knight.

“Sem dúvida que é algo que eu sempre quis fazer, mas nunca aconteceu por uma razão ou outra e agora é o momento certo. Na verdade, não é a primeira vez que ando numa moto de Rally. Fiz alguns testes no passado para a KTM, não nas 450, mas nas 690 e gostei muito”, revelou Knight, explicando ainda que, na altura em que lhe foi feito o convite para competir no Dakar ainda era muito novo. “Acho que era muito jovem. Talvez tenha perdido uma oportunidade, mas ao mesmo tempo acho que, psicologicamente, esta é a altura certa para fazer a mudança, até porque no Rally isso conta muito”.

David Knight admite que voltou a ser convidado por diversas vezes e recusou sempre por achar que não era o momento certo. Porém, isso está prestes a mudar. Knight passa agora grande parte do seu tempo a treinar para se preparar para começar a competir e a maior dificuldade que enfrenta é, sem dúvida, a navegação.

“A navegação é, obviamente, uma parte importante do processo de aprendizagem para mim, mas também constitui grande parte da atração que tenho pelo Rally. Entrei bem nos treinos de navegação, mas admito que cometi alguns erros, como seria de esperar, porque é uma experiência nova. Acho que é um pouco como algumas outras provas que já fiz, onde se anda em terreno difícil, mas ter de olhar para a pista e navegar ao mesmo tempo”, explicou o piloto britânico.

Mas, afinal, como é que surgiu o novo acordo para, finalmente, dar o salto para o Rally? David Knight explica que as coisas aconteceram de forma bastante natural. “Eu fui visitar o Henk Hellegers que costumava dirigir a Honda Rally Team nos primeiros anos. Ele tem a sua própria equipa, a HT Rally Raid Team, que dirige a Husqvarnas e eles são muito experientes. Passei algumas horas a falar com ele para ver o que podíamos fazer e como é que as coisas poderiam funcionar. Depois disso passei três dias a treinar e a aprender a navegar em Portugal com a WIM Motors e foi isso. Devo ter feito cerca de 1500 quilómetros em três dias e gostei muito da experiência”, avançou o piloto.

Com a mudança para o Rally, Knight não pensa em resultados e, segundo o próprio, o grande objetivo é aprender e divertir-se ao máximo. “Eu vou divertir-me e focar-me nisso ao máximo. Essa é a razão para o fazer. É uma experiência de aprendizagem completa irei para a minha primeira corrida sem qualquer preocupação com o resultado. Se conseguir completar a prova ficarei feliz com isso”.

Apesar de ter total consciência do perigo que o Rally envolve, David Knight não hesitou na sua decisão. “Eu sei que é perigoso e muita gente me disse para não o fazer, mas eu cresci na Isle of Man. Sei tudo sobre os perigos nas corridas de moto. A questão é que é uma das coisas que quero mesmo fazer. Eu não quero estar sentado na minha cadeira de baloiço quando tiver 70 anos e ver o Dakar na televisão, ou seja lá o que for que estaremos a ver nessa altura, e dizer a mim mesmo que gostaria de ter feito isso”, disse o piloto britânico que mal pode esperar por arrancar nas areias do deserto.

Foto: Instagram David Knight