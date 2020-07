O britânico publicou nas redes sociais as primeiras imagens da moto com que vai iniciar a sua carreira nos Rally Raids.

Cinco vezes campeão do mundo de Enduro e 24 vezes campeão britânico, David Knight é uma figura bem conhecida do panorama do todo-o-terreno que pretende participar no Dakar pela primeira vez em 2021.

“Moto de Rally pronta, anseio começar este novo desafio com novas pessoas e com patrocinadores antigos e novos. Mal posso esperar pelo meu primeiro Rally, tenho muito para aprender mas essa é a parte divertida” diz o post do natural da Ilha de Man, identificando-se no deserto do Sahara.

Antes da pandemia, Knight tinha acabado de fazer quatro dias de formação de roadbook em Portugal. O plano continua a ser tentar participar nas provas do campeonato mundial de Rallies Cross Country (Marrocos em Outubro e Abu Dhabi em Novembro) como forma de preparação para o Dakar.

Já em Maio, o gigante britânico afirmou: “vou fazê-lo porque não quero chegar aos 70 anos, se chegar tão longe, sem ter feito o Dakar. É apenas uma daquelas coisas que eu queria fazer e espero também fazer um bom trabalho, por isso agora é a altura certa”.

—

(Foto: Gez Morrison)