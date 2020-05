A edição deste ano do Silk Way Rally – agendado para os dias 2 a 11 de Julho – foi anulado devido ao agravamento do surto do novo coronavírus que se está a verificar nesta altura na Rússia.

Seguindo as recomendações do Ministério do Desporto – e na salvaguarda da saúde dos participantes e do público – o Primeiro Ministro Russo ratificou a decisão de cancelar esta edição da prova.

Foi também determinantes as incertezas atuais sobre a emissão de vistos, as restrições nos vôos, a travessia de fronteiras e as diferentes politicas de quarentena praticados pelos diferentes países que a prova atravessa.

O Silk Way Tally contaria para o campeonato do mundo de Rallies Cross Country e seria disputada em 8 etapas, desde Moscovo até ao Casaquistão.

Vladimir Chagin, diretor de prova afirmou: “Fizemos um trabalho extraordinário, mas esta decisão deve ser compreendida e aceite. Temos de ser um exemplo e, nos dias de hoje, a saúde é a prioridade! Na próxima semana, vamos começar o trabalho com vista à edição de 2021, e prometemos, desde já, que será tão intensa e desafiante como habitualmente.”

—

(Foto: Facebook Silk Way Rally)