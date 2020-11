Aos 26 anos de idade, Tunico Maciel não resistiu aos ferimentos causados por um acidente na penúltima etapa do Rally dos Sertões.

Tudo aconteceu numa zona onde os pilotos passavam aproximadamente a 160 km/h. O piloto da Honda sofreu uma queda grave e não chegaria a fazer um quarto dos 223 km que compunham a etapa deste domingo.

Maciel foi assistido no local e levado de helicóptero para o hospital.

“Tunico foi vítima de um acidente muito sério, com trauma cranioencefálico grave e, apesar do excelente atendimento que teve no local, chegou ao hospital em estado grave. Evoluiu em morte encefálica, infelizmente, e hoje foi constatado o óbito“, explicou o médico Augusto César Passanezi, ao site brasileiro UOL Esporte.

A organização do Rally dos Sertões fez um vídeo para homenagear o piloto. “Com imensa tristeza o Sertões recebe a notícia do falecimento do piloto Tunico Maciel. O bicampeão da prova não resistiu aos ferimentos sofridos em um acidente na última especial do Sertões 2020. À família, companheiros de trabalho e aos amigos mais próximos de Tunico, a nossa solidariedade e as nossas orações. A Família Sertões está de luto“, escreveram nas redes sociais.

A Honda Brasil também deixou uma homenagem ao seu piloto, lamentando “profundamente o falecimento de Tunico Maciel (…) um exemplo de pessoa por seu carisma e caráter. Era um piloto extremamente habilidoso e dedicado. Na equipe desde 2015, ele conquistou dois títulos no Sertões e o recente bicampeonato brasileiro de Rally Coss Country. A comunidade do motociclismo está em luto. Para o eterno campeão, Tunico Maciel, nosso respeito e gratidão“, escreveu a equipa.

Descansa em paz, campeão.

—

(Foto: FB Tunico Maciel)