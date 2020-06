Na apresentação do Rally de Marrocos, David Castera deu a conhecer todos os pormenores da prova que está prevista para os dias 10 a 14 de Outubro.

Castera afirmou que “o contexto atual de saúde obrigou-nos a fazer escolhas para proteger o povo marroquino e os concorrentes, através da limitação ao máximo do contacto entre pessoas e tomando medidas especiais”.

Desta forma, a primeira novidade é que este ano o Rally de Marrocos será organizado em torno de um acampamento XXL perto de M’Hamid, perdendo assim a parte nómada que normalmente é característica deste evento.

Mas o diretor francês reforça que a corrida marroquina “irá permanece fiel ao seu DNA” em três aspectos fundamentais:

uma prova acessível a todos os pilotos que fazem o seu primeiro Rally Raid;

uma prova que respeita todas as exigências em termos de segurança sob a chancela “Road to Dakar”

uma prova que permite às equipas oficiais fazer o último teste para o Dakar do ano seguinte.

Castera termina o comunicado com uma citação de Thierry Sabine que resume o espírito do Rally de Marrocos: “O Rally é uma corrida para amadores, onde os profissionais têm seu lugar”.

Apresentação do Percurso 2020

Será um percurso com uma forte predominância de areia. Com três voltas em torno do Erg Chegaga, esta edição dará um lugar de destaque às dunas, mas permanecerá muito variada graças a duas voltas ao longo do Vale do Draa em terrenos que vão alternar entre passagens rápidas e técnicas, evitando partes rochosas.

Aqui estão os quilómetros para esta edição de 2020:

Inovação e segurança no coração do Rally

No campo da segurança, o espírito da prova é que este tema “é um assunto de todos e não apenas da organização, por isso também os concorrentes e equipas devem participar nesta reflexão”.

Neste sentido, a organização avançou com as seguintes medidas:

Número limitado de pneus traseiros para os concorrentes da categoria Rally GP;

a mecânica no ponto de neutralização do reabastecimento de gasolina será proibida;

um alarme sonoro anunciará todos os perigos 2 e perigos 3 sinalizados no road book.

O colete airbag

A organização do Rally de Marrocos afirma estar “em negociações” com as marcas que já produzem coletes airbag para competições Offroad para que elas estejam presentes desde o início do Rally.

Esta será uma oportunidade para testar os produtos e configurá-los, até porque o colete airbag para pilotos de motos e quads será obrigatório no próximo Dakar.

Sendo o Rally de Marrocos a primeira prova em que o uso do colete airbag será exigido, a organização do evento irá “estabelecer um sistema de pré-reserva, sem obrigação de compra, em parceria com os parceiros envolvidos”.

Um road book a cores

Está confirmado que todos os participantes terão um road book a cores que será entregue na manhã de cada etapa antes do início da especial.

David Castera afirma que será benéfico para os pilotos “primeiro porque coloca a navegação e a justiça desportiva no centro do Rally Raid e permite que todos os participantes estejam em pé de igualdade”.

O objetivo é “incentivar os pilotos a aumentar a sua margem de segurança com uma leitura mais cuidadosa do terreno, sacrificando um pouco a velocidade máxima, uma estratégia que será sempre mais valiosa em termos de classificação”.

Já tinha sido anunciado que o Rally de Marrocos seria o palco da estreia de um road book eletrónico mas, “após o aconselhamento dos vários parceiros, e devido à situação atual que atrasou a produção, a versão eletrónica estará disponível apenas para determinadas categorias e as demais permanecerão na versão em papel”.

A partir de 2021, a versão eletrónica será exigida no Rally de Marrocos, pois os benefícios para as motos são inúmeros, nomeadamente o ganho de peso significativo na frente (cerca de 3,5 kg), maior precisão, menos fadiga e mais segurança.

Chancela Road to Dakar

O Rally de Marrocos será o último evento com a insígnia “Road to Dakar” antes da mais mítica prova de todo-o-terreno em todo o mundo.

As vantagens para os participantes desta prova serão:

Para os pilotos de motos: a participação no Rally de Marrocos 2020 valida o seu pedido de inscrição para o Dakar 2021 na categoria moto.

Para os concorrentes nas categorias Enduro Cup Afriquia e Open SSV Maroc Telecom que nunca participaram do Dakar, os rookies: desconto de € 1.000 em moto e € 1.500 em SSV na inscrição para o Dakar 2021, além de uma entrada gratuita ao primeiro rookie de cada uma destas duas categorias.

Programa do Rally

27 de setembro de 2020: Encerramento das inscrições.

9 de outubro de 2020: Verificações administrativas e técnicas.

De 10 a 14 de outubro de 2020: Etapas 1 a 5 do Rallye du Maroc.

Noite de 14 de outubro: Noite de entrega de prémios oficial.

O Bivouac, um lugar central e único para se viver

O acampamento em formato XXL será o espaço de convivência único e vai permitir que o Rally se organize com a maior autonomia possível e atenda aos seguintes requisitos:

Segurança: limitação das trocas com o mundo exterior o máximo possível.

Económico: o acampamento atenderá a todas as necessidades, técnicas (postos de gasolina para veículos, fisioterapia para participantes, etc.), hospedagem e alimentação, compras diversas, graças ao estabelecimento de um souk de solidariedade.

Facilidade de uso: toda a caravana num só lugar, com espaços dimensionados para permitir trocas e distanciamento físico.

(Foto: Facebook Rally Maroc)