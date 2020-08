A pandemia fez mais uma “vítima”… desta vez foi o mais importante Rally Raid de preparação para o Dakar 2021.

Atendendo aos casos de infeções por Covid-19 que continuam a surgir no norte de África, o Rally de Marrocos foi cancelado. Num ano praticamente sem corridas, esta prova seria importantíssima para servir de derradeiro teste de pilotos e equipas para o Dakar do próximo ano.

Em sua substituição, será realizado em Espanha o Raid de Andaluzia entre os dias 6 e 10 de Outubro numa tentativa de assegurar que os pilotos têm na mesma uma oportunidade de competir antes do Dakar.

A prova espanhola terá o prólogo no dia 6, seguindo-se quatro etapas com aproximadamente 300 km cada uma. Todas as etapas serão divididas entre dois setores seletivos, à exceção do segundo dia em que os 300 km serão feitos todos de uma vez.

Os roadbooks serão entregues aos pilotos minutos antes do arranque para cada etapa, tal como já tinha acontecido no último Dakar.

Além disso, o percurso não será marcado pelo que a navegação será um fator-chave para um bom resultado no Raid de Andaluzia.

A prova herda a chancela “Road to Dakar” de maneira a permitir a validação da inscrição dos estreantes na mais mítica corrida de Todo-o-Terreno de todo o mundo.

De notar que as principais equipas do Dakar já tinham todas confirmado a sua presença no Rally de Marrocos. Resta agora saber se estruturas como as da Honda, KTM, Yamaha, Husqvarna e Hero vão fazer alinhar os seus pilotos no Raid de Andaluzia.

(Foto: Facebook Rallye du Maroc)