Devido à propagação do Covid-19 em Marrocos, e tendo em conta a situação vivida no país, a edição de 2020 do Rali de Marrocos teve de ser cancelada.

David Castera e a ODC Events não quiseram, todavia, deixar as equipas e os pilotos sem alternativas de competição e mantendo vivo o espírito do Rally Raid, estão a ultimar o Rally da Andaluzia que se irá disputar de 6 a 10 de outubro.

Com o objetivo de oferecer aos participantes um evento de qualidade cujo formato e condições serão adaptados às limitações impostas pela pandemia, o Rally da Andaluzia terá a sua base em Villamartín, e a prova será composta por um prólogo e quatro etapas num total de 1354 quilómetros dos quais 76% serão cronometrados.

Por não se tratar de uma Baja, antes de cada etapa será fornecido um roadbook em papel aos pilotos de moto e eletrónico para carros e SSV.

O Bivouac estará aberto a partir do dia 3 de outubro para que as equipas se possam instalar. As equipas de assistência não terão de se deslocar aos troços na medida em que o trabalho nas máquinas apenas poderá ser feito no final da etapa.

O Bivouac irá oferecer todo o conforto possível, incluindo um serviço de catering para almoços e jantares de 5 de outubro ao meio-dia até dia 10 à noite.

No que diz respeito ao alojamento, cada concorrente deverá fazer as suas próprias reservas. A ODC vai disponibilizar no seu site o contacto de uma agência de viagens que poderá fazer o melhor aconselhamento em termos de alojamento.

O Desafio Road to Dakar, que servirá de passaporte para o próximo Dakar, continua válido para esta prova e é também uma forma dos pilotos inscritos na categoria Rookies do Dakar poderem validar a sua inscrição no Dakar 2021.

Todos os pilotos que se inscreveram no Rallye du Maroc 2020 e que já fizeram o primeiro pagamento podem, mediante pedido por escrito, ser reembolsados ou o valor pode ser transferido para o Rally da Andaluzia.

A segurança será garantida graças ao ERTF UNIK 2 GPS, que deverá ser reservado no site da ERTF, e ao SMALL TRACK que ficará disponível no site da Marlink e que permitirá acompanhar em tempo real as posições de todos os veículos. Para garantir a segurança dos concorrentes haverá ainda dois helicópteros e veículos médicos em pista para auxiliar os pilotos acidentados.

Devido às medidas sanitárias tomadas em relação ao Covid-19, o Rally da Andaluzia acontecerá a portas fechadas, sem espetadores e com menos jornalistas.

—

(Texto: A2 Comunicação)