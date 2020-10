Armindo Araújo e Luís Ramalho (Škoda Fabia R5 Evo) venceram o Rali Terra d’Aboboreira ao terminar a prova com um avanço de 32.4s face a Ricardo Teodósio/José Teixeira (Škoda Fabia R5 Evo). Excelente terceiro lugar final para a dupla Miguel Correia/António Costa (Škoda Fabia R5), que no seu terceiro ano nos ralis, segundo com um R5, alcançam um pódio ‘no braço’ numa prova do Campeonato de Portugal de Ralis.



Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 R5) foram apenas quartos classificados e com isso perdem a liderança do campeonato para Armindo Araújo, com o título a decidir-se no Algarve. Já só Armindo Araújo e Bruno Magalhães podem chegar ao título, e tendo em conta a diferença entre ambos, as contas podem mesmo decidir-se nos ‘detalhes’, leia-se, triunfos em especiais e/ou PowerStage.

Para Já, Armindo Araújo passou para a frente da competição, mas a margem é ainda perfeitamente recuperável.



Adrien Fourmaux (Ford Fiesta R5 MKII) dominou o rali, mas a penalização tramou-o, terminando no quinto lugar da geral. Sexto lugar para Zé Pedro Fontes e Inês Ponte (Citroën C3 R5). Mais informação assim que possível.

Classificação Online – CLIQUE AQUI