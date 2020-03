Rali do México termina hoje O Rali do México vai terminar depois da conclusão do dia de hoje, de modo a que os elementos das equipas não tenham problemas em regressar aos seus países de origem, já que a Europa está a ‘fechar-se’ devido ao coronavírus, existindo por isso risco que as equipas não consigam viajar conforme planeado. A decisão desporto AutoSport desporto/rali-do-mexico-termina-hoje_5e6d703995e8c8194512b6bc





Neste momento o Rali do México é o único grande evento de desporto motorizado que ainda foi avante este fim de semana, já que os organizadores e as autoridades mexicanas alegaram que toda a caravana já estava no país e este ainda não tinha grandes problemas com o COVID-19, mas a verdade é que a grande maioria dos elementos das equipas são originários da Europa, que é neste momento o epicentro da doença.

Neste contexto, as equipas foram unânimes na concordância com esta medida, sendo que o percurso que fica por realizar não impede que a totalidade dos pontos seja atribuída.

Desta forma, Sébastien Ogier parte para os últimos seis troços, que na prática são três ‘normais’ e três super-especiais, com 28.3s de avanço para Teemu Suninen, com Ott Tanak e Elfyn Evans 34.9s e 44.3s mais atrás. Em condições normais, a questão do triunfo está bem encaminhada, mas a luta pelo pódio ainda deve sofrer fortes alterações. A ver vamos…