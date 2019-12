Rali de Portugal sai de Coimbra e vai a Mortágua Segundo o Outlook.pt, a 54.ª edição do Vodafone Rally de Portugal tem uma novidade importante, que passa pelo regresso do Rali de Portugal a Mortágua. Depois do ano passado se ter dado o regresso à zona centro com os troços da Lousã, Góis e Arganil, em 2020 a prova portuguesa do WRC ‘recupera’ a zona desporto AutoSport desporto/rali-de-portugal-sai-de-coimbra-e-vai-a_5e04915c22bb341c1a18f745





Segundo o Outlook.pt, a 54.ª edição do Vodafone Rally de Portugal tem uma novidade importante, que passa pelo regresso do Rali de Portugal a Mortágua. Depois do ano passado se ter dado o regresso à zona centro com os troços da Lousã, Góis e Arganil, em 2020 a prova portuguesa do WRC ‘recupera’ a zona de Mortágua, que surgiu no Rali de Portugal em 1996, anos em que a prova contou apenas para a F2.

A partida do rali dar-se-á novamente em Coimbra, quinta-feira, 21 de maio, em moldes semelhantes a 2019, Porta Férrea/Universidade, rumando os concorrentes no dia seguinte (sexta-feira, 22 de maio) para a Lousã que terá em 2020 um novo percurso face a este ano. Segundo a mesma fonte, Trevim regressa ao Rali de Portugal, pelo que o troço da Lousã será bem maior.

Os troços de Góis e Arganil, serão semelhantes, se não os mesmos, e Mortágua a novidade. Na zona da Lousã, Góis e Arganil volta a haver duas passagens, portanto, seis troços, sendo que Mortágua recebe apenas um, quando os concorrentes já se dirigirem para norte, terminando o primeiro dia de prova em Lousada, tal como em 2019.

No sábado, 23 de maio, o percurso deverá ser semelhante, ainda que, certamente com ‘mexidas’. Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto (Serra da Cabreira), Amarante/Mondim de Basto com o dia a terminar com o Porto Street Stage, tal como já estava previsto. Esta especial realiza-se, ano sim, ano não. Como sempre, Fafe domina o último dia de prova, com Fafe-Lameirinha, novamente Power Stage, Montim e Luílhas.

Resta agora esperar pela confirmação oficial do ACP, para ter a certeza dos dados acima referidos. Para quem conhece a zona, a foto é junto ao gancho do Santuário da Nossa Senhora do Bom Sucesso, na Tojeira, Mortágua, que recebeu a prova neste local, tanto a subir como a descer.