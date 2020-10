O que lhe falta em dinheiro para completar o orçamento, sobra-lhe em talento e rapidez. Falamos de Alexey Lukyanuk que com Dmitry Eremeev (Citroën C3 R5) ao lado dominaram por completo o primeiro dia do Rali Fafe/Montelongo, prova do Europeu de Ralis, com a dupla russa a vencer seis das nove especiais, vendo-se batido em dois dos últimos três troços do dia, que realizaram claramente já em ‘modo-gestão’.

Num dia claramente marcado por condições atmosféricas instáveis, que colocaram grande pressão na escolha de pneus, que tinha de ser feita para um conjunto de três troços, praticamente todas as equipas se queixaram dessas escolhas, já que ora rodavam com os pneus ‘certos’ ou exatamente o contrário, chegando a haver troços em que equipas cumpriam com pneus de chuva, outras de seco e os tempos eram semelhante.

No meio disto tudo, Alexey Lukyanuk e Dmitry Eremeev (Citroën C3 R5) foram claramente os mais fortes e regulares nas nove classificativas do dia, disputadas num misto de piso seco e molhado.“Parece que conseguimos construir uma boa vantagem. Não tivemos problemas e terminámos o dia de forma positiva. Obrigado à minha equipa e à Pirelli. As mudanças de tempo tornam esta experiência mais louca, mas positiva”, afirmou o piloto russo, campeão europeu em 2018 e atual líder do ERC.

Lukyanuk tem neste momento 38,3s de vantagem sobre Iván Ares e David Vázquez (Hyundai i20 R5), que foram recuperando posições ao longo do dia. O piloto galego, campeão espanhol de ralis em 2017, aproveitou a desistência do ‘mundialista’ Craig Breen que abandonou na última especial do dia, após um toque no troço anterior que arrancou a roda traseira esquerda do Hyundai i20 R5. Tudo por causa de óleo deixado na estrada por outro concorrente.

Também Oliver Solberg, atual segundo classificado do Europeu, está fora da luta pela vitória em Fafe, depois de problemas com o escape do Volkswagen Polo GTi R5 terem feito o jovem sueco perder mais de seis minutos. Solberg, recorde-se, apenas conseguiu alinhar este sábado depois de um notável trabalho da sua equipa de mecânicos, que recuperou o Volkswagen acidentado no Shakedown de ontem, e depois de 13 horas e 20 minutos de trabalho, e claro, uma noite sem dormir para a equipa de mecânicos e não só… Petter Solberg e Pernilla Walfridsson, pais do jovem Oliver acompanharam os trabalhos e no quando a dupla rumou ao primeiro troço, foi enorme a festa, antes dos mecânicos irem descansar um pouco.

Com tudo isto, os franceses Yoann Bonato e Benjamin Boulloud (Citroën C3 R5) estão no terceiro lugar, a apenas 0,4s de Ares e Vázquez, um duelo que promete continuar nas nove especiais de domingo. Referência para as equipas portuguesas, onde João Barros e Jorge Henriques (Citroën C3 R5) são nesta altura os melhores classificados na geral, no 13.º lugar, enquanto Pedro Almeida e Hugo Magalhães (Peugeot 208 Rally 4) ocupam o terceiro posto no ERC3.

Está desta forma cumprido o primeiro dia de competição no Rali Fafe Montelongo, terceira prova do FIA ERC (European Rally Championship), que marca a estreia do Demoporto no Campeonato da Europa de Ralis.

Tempos Online – CLIQUE AQUI