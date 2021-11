"O Manchester United tem a satisfação de anunciar a nomeação de Ralf Rangnick como treinador interino até final da época, num acordo sujeito ao visto de trabalho requerido. Depois deste período, Ralf e o clube acordaram a continuidade como consultor por mais dois anos", refere o Manchester United.

A chegada de Rangnick ao clube inglês, no qual alinham os portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, acontece após o despedimento, há uma semana, do norueguês Ole Gunnar Solskjaer, devido aos maus resultados dos 'red devils'.

Rangnick, de 63 anos, esteve à frente do projeto do Leipzig, enquanto treinador e, depois, como coordenador técnico, e, antes disso, também orientou o Schalke 04, Hoffenheim, Hannover e Estugarda.

A equipa, que foi orientada nos dois últimos jogos, com Atalanta (vitória por 2-0) e Chelsea (1-1), pelo adjunto Michael Carrick, é oitava classificada na Liga inglesa, a 12 pontos do líder Chelsea.

Na Liga dos Campeões, os ingleses lideram o grupo F, com mais três pontos do que o Villarreal e quatro do que a Atalanta, e já garantiram um lugar nos oitavos de final da competição.

