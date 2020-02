Raid TT Góis, PEC 2: Patrão triunfa e assume liderança Mário Patrão foi o mais rápido na PEC 2 e ascendeu ao comando provisório do Raid TT Góis. desporto MotoSport desporto/raid-tt-gois-pec-2-patrao-triunfa-e-assume_5e5130be9183311287a267f0





Mário Patrão foi o mais rápido na PEC 2 e ascendeu ao comando provisório do Raid TT Góis.

O piloto da KTM percorreu os 129 km desta especial em 1h57m52s sendo 27 segundos mais rápido que Martim Ventura. O jovem reforçou assim a liderança na classe TT2 e mostrou que quer lutar pela vitória na geral.

António Maio – que tinha vencido o prólogo logo de manhã – perdeu mais de 1 minuto para Patrão e desceu ao 3.º posto na classificação provisória. Salvador Vargas e Daniel Jordão encerraram o lote dos cinco mais rápidos mas já a mais de 2 minutos do líder.

Segue-se a PEC 3 com um percurso de 72 km com os quais se dará por terminado o primeiro setor seletivo do Raid TT Góis.

Acompanhe tudo aqui no Offroad Moto!