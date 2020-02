Raid TT Góis: Os horários e o mapa das zonas espetáculo Góis recebe este fim-de semana a jornada de abertura do campeonato nacional de Todo-o-Terreno. desporto MotoSport desporto/raid-tt-gois-os-horarios-e-o-mapa-das-zonas_5e4fdf12ee210512b2d19e5f





Góis recebe este fim-de semana a jornada de abertura do campeonato nacional de Todo-o-Terreno.

Na sua 27ª edição a prova organizada pelo Góis Moto Clube terá mais uma vez como cenário as PEC’s desenhadas nos concelhos de Arganil e Góis.

A presente edição terá dois Sectores Selectivos num formato já conhecido de anteriores edições da prova. Esta região é uma das mais “ricas” do país em termos de condições para a prática do todo-o-terreno, sendo conhecida como um verdadeiro ‘paraíso do todo-o-terreno’.

No sábado, o SS 1 tem a seguinte distribuição:

PEC 1 tem cerca de 5,5 kms

PEC 2 com 129 kms

PEC 3 com 72 kms

No domingo, o SS2 será realizado com apenas uma PEC, com 129 kms a serem percorridos por todos os pilotos.

Horários 22 de Fevereiro de 2020

08h00 – Saída do Parque Fechado para o SS1 (GPS: 40°9’38.13″N| 8°6’35.65″W)

08h15 – PEC 1

11h00 – PEC 2

14h30 – PEC 3

18h00/19h00 – Verificaçõesdocumentais,para os pilotos das classes HOBBY, junto à sede do Góis Moto Clube, na Quinta do Baião, Vila de Góis. (GPS: 40°9’52.04″N | 8°6’41.99″W)

18h30/19h30 – Verificações técnicas, para os veículos das classes HOBBY, junto à Escola Básica de Góis. (GPS: 40°9’38.13″N| 8°6’35.65″W)

Horários 23 de Fevereiro de 2020

09h00 – Saída do Parque Fechado para o SS2

09h20 – PEC 4

12h30 – Afixação dos resultados finais

13h00 – Entrega dos Prémios