Raid TT Góis: António Maio de regresso ao CNTT





António Maio vai participar na 27ª edição do Raide TT de Góis marcando, assim, o seu regresso às competições nacionais depois de uma brilhante participação no Rali Dakar 2020, que se realizou na Arábia Saudita no mês de janeiro, onde alcançou uma excelente posição no Top 30 da classificação geral das motas.

O piloto, que vai participar nesta prova aos comandos de uma Yamaha, volta a competir em Góis: “já há algum tempo que não participo nesta prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, mas é uma prova de que gosto bastante. No ano passado o meu foco principal foi treinar para o Dakar 2020 e por isso não consegui cumprir todo o calendário do CNTT. No entanto, este ano começo desde já a minha participação nas provas do nacional com o objetivo de obter a melhor classificação possível. Sei que a competitividade é grande, mas sei que tenho capacidades para conquistar bons resultados e obviamente que vou sempre tentar lutar pela vitória” revelou António Maio.

A 27ª edição do Raide TT de Góis vai-se disputar nas pistas dos concelhos de Arganil e Góis sendo composta por dois Sectores Seletivos. O SS1 vai contar com 206km cronometrados enquanto o SS2 terá 129 km sendo o percurso realizado por todos os pilotos. No total a prova terá cerca de 335,5 Km cumpridos ao cronometro.

(Texto e foto: A2 Comunicação)