Reis, que venceu os prólogos de 2016, 2018, 2021, 2022 e 2023, impôs-se hoje nos 5,5 quilómetros percorridos em Águeda, Aveiro, num tempo de 6.48,046 minutos.

O dinamarquês Julius Johansen, também da Sabgal-Anicolor, foi segundo, a 40 centésimos, enquanto o norte-americano Tyler Stites (Echelon Racing) foi terceiro, a seis segundos, no primeiro pódio da geral desta 85.ª edição.

Na quinta-feira, a primeira etapa liga Sangalhos ao Observatório de Vila Nova, em Miranda do Corvo, em 158,2 quilómetros, com uma subida de primeira categoria, de 9,9 quilómetros e pendente média de 8,2%, no final da tirada, que inclui três metas volantes (Cantanhede, Montemor-o-Velho e Condeixa-a-Nova) e a subida de segunda categoria ao Senhor da Serra.

