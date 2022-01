Nadal, 35 anos e atual sexto jogador do ranking mundial, esteve praticamente parado desde a meia-final perdida em Roland Garros para o sérvio Novak Djokovic em junho último, devido a uma lesão no seu pé esquerdo, tendo apenas jogado dois encontros em inícios de agosto, em Washington. O espanhol acusou positivo à SARS-CoV2 em finais de dezembro durante um torneio de exibição no Abu Dhabi.

Frente a Cressy, jogador vindo da fase de qualificação e que no sábado eliminou o búlgaro Grigor Dimitrov, terceiro jogador do torneio, Nadal ainda sentiu algumas dificuldades no primeiro 'set', que apenas venceu no desempate 7-6 (8-6), tendo, no parcial seguinte, vencido por 6-3.

"Ter este troféu aqui comigo significa muito, depois de ter estado tanto tempo parado por lesão", afirmou Nadal, durante a cerimónia de entrega de prémios.

