A jogar em casa, o AC Milan dominou as operações, com João Félix a titular, mas os visitantes foram adiando o golo dos milaneses, até que, aos 75 minutos, Leão cruzou para o avançado mexicano Santiago Giménez, reforço de inverno ex-Feyenoord, marcar de cabeça o tento solitário deste encontro da 25.ª ronda da Serie A.

Com a vitória, os 'rossoneri' - que têm um jogo em atraso - subiram ao sétimo lugar, com 41 pontos, os mesmos do Bolonha (oitavo classificado), e com menos um do que a Fiorentina, que recebe no domingo o Como. Já o Verona é 15.º com 23 pontos.

Nos outros jogos do dia em Itália, o Nápoles empatou fora com a Lazio, por 2-2, e o terceiro empate consecutivo na Liga italiana de futebol pode custar a perda da liderança no campeonato à formação napolitana, que pode ser ultrapassada pelo Inter Milão.

O avançado dinamarquês Gustav Isaksen abriu o marcador para a Lazio, aos seis minutos, mas o atacante Giacomo Raspadori restabeleceu a igualdade pouco depois, aos 13, e o resultado manteve-se até ao intervalo.

Já no segundo tempo, um autogolo do defesa montenegrino Adam Marusic colocou pela primeira vez os visitantes em vantagem, que só foi anulada aos 87 minutos, graças ao senegalês Boulaye Dia, ditando o empate.

O Nápoles segue no comando da Liga transalpina, com 56 pontos, mas fica dependente do desempenho do Inter Milão, segundo classificado com 54, que se desloca ao terreno da Juventus (quinta com 43), no domingo.

Por seu turno, a Lazio, que contou com o defesa português Nuno Tavares no 'onze' (foi substituído aos 82 minutos por Manuel Lazzari), está no quarto posto - o último que dá acesso à Liga dos Campeões - com 46 pontos.

À sua frente segue a Atalanta, terceira com 51 pontos, que também jogou hoje e cedeu um empate na receção ao Cagliari (0-0).

Com Rui Patrício como suplente não utilizado, a equipa de Bérgamo não conseguiu sair do 'nulo' ante o agora 13.º classificado, com 24 pontos, num jogo desinteressante e com poucas oportunidades de golo de parte a parte.

