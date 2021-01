Após um passe do espanhol Brahim Díaz, e na 'cara' do guarda-redes, o português apontou o quinto golo da conta pessoal na Serie A de 2020/21, ao minuto 25, antes de o costa-marfinense Kessiê, de penálti, fazer o 2-0 final, aos 36.

Ante um Torino 'aflito', no 19.º e penúltimo lugar, com 12 pontos, dois pontos abaixo da 'linha de água', a equipa liderada por Stefano Pioli contou também com Diogo Dalot, que entrou aos 54, enquanto o regressado sueco Ibrahimovic, após prolongada lesão, rendeu Leão, aos 85.

Com este resultado, a equipa de Milão, que vinha de derrota ante a Juventus (3-1), chegou aos 40 pontos, em 17 rondas, mais quatro do que o rival e vizinho Inter, segundo, que só joga domingo, em casa da Roma, de Paulo Fonseca, terceira, com 33.

Antes, a Atalanta ultrapassou provisoriamente a campeã Juventus no quarto lugar, ao somar a terceira vitória seguida no campeonato, com uma goleada em casa do 10.º classificado Benevento (4-1).

O esloveno Ilicic foi a figura do encontro, ao abrir o marcador aos 30 minutos e assistir para o terceiro, do colombiano Zapata (71), que faturou dois minutos depois do brasileiro Toloi desfazer um empate que Sau tinha restabelecido para a equipa da casa, aos 50. O também colombiano Muriel fez o quarto, aos 86.

O Génova deixou a zona de descida ao bater o tranquilo Bolonha, 12.º classificado, com golos do esloveno Zajc (44) e Destro (55), trepando até ao 17.º lugar, primeiro de permanência, com 14 pontos, dois acima dos lugares de despromoção.

No domingo, e além do jogo 'grande' entre Roma e Inter, a campeã em título Juventus recebe o Sassuolo, sexto classificado, num duelo entre duas equipas separadas por apenas um ponto.

