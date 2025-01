Três dias após ter cedido um empate caseiro com o Cagliari (1-1), a formação 'rossonera' viu-se em desvantagem aos 60 minutos, com um golo do espanhol Assane Diao, mas o francês Theo Hernández, que há uma semana já tinha 'faturado' na final da Supertaça, diante do Inter Milão, empatou aos 71.

Cinco minutos volvidos, o extremo internacional português escapou à defensiva do Como e 'picou' a bola sobre o guarda-redes Jean Butez, assegurando a reviravolta dos milaneses e o seu quarto golo na Serie A desta temporada.

Com a vitória, o AC Milan aproximou-se dos lugares de acesso às competições europeias, estando na sétima posição, com 31 pontos, a um da Fiorentina, sexta colocada, e a dois da Juventus, quinta. Contudo, os 'rossoneri' estão a distantes 16 pontos do líder Nápoles, que tem mais um encontro realizado.

No sábado, a equipa comandada por Sérgio Conceição terá duelo de 'gigantes' com a Juventus, em Turim, para a 21.ª jornada.

