O Lecce, atual 12.º classificado da Serie A, surpreendeu o AC Milan na primeira parte, ao fim da qual chegou com uma vantagem de dois golos, fruto de um autogolo, logo aos três minutos, do lateral esquerdo francês Theo Hernández, em cujo corpo a bola sofreu uma mudança de trajetória e se anichou nas redes, e de um golo do central Federico Baschirotto, aos 23.

O campeão de Itália veio com tudo para a segunda parte na tentativa de reverter o resultado negativo, e o português Rafael Leão, eleito o melhor jogador da Serie A na época passada, abriu o caminho para a recuperação, ao reduzir para 2-1 ao minuto 58, ao estar no sítio certo para finalizar um ressalto de bola na área.

No entanto, o melhor que a equipa de Milão conseguiu foi restabelecer o empate, aos 71 minutos, pelo lateral direito Davide Calabria, após assistência do francês Olivier Giroud, visto que o Lecce soube fechar-se bem e preservar, pelo menos, um ponto na sua luta pela manutenção.

No outro jogo de hoje, o Monza foi vencer ao terreno do lanterna-vermelha Cremonese, por 3-2, mas esteve a ganhar por 3-0, e só na ponta final do desafio permitiu que a equipa da casa atenuasse o peso da derrota.

O internacional sub-21 português Dany Mota não foi convocado pelo técnico para este jogo por estar a contas com uma lesão muscular.

O Nápoles lidera distanciado o campeonato, com 47 pontos, seguido do AC Milan, com 38, da Juventus, com 37, e do Inter, com 34 (menos um jogo), enquanto o Monza e o Lecce são 11.º e 12.º classificados, com 21 e 20 pontos, respetivamente.

A 18.ª jornada prossegue hoje com uma partida que irá opor o Inter Milão, quarto classificado, ao Verona, 18.º, em San Siro.

JEC // AMG

Lusa/Fim