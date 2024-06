"Relativamente à transferência do futebolista profissional Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva, foi assinado com o jogador um contrato de três anos até ao final de 2026/27, com efeito a partir de 01 de julho de 2024", lê-se no comunicado do clube.

O Besiktas refere ainda que o português vai receber seis milhões de euros líquidos por temporada.

Rafa, de 31 anos, anunciou no mês passado a saída do Benfica, depois de oito temporadas ao serviço do clube da Luz, pelo qual contabilizou 326 jogos e 94 golos.

Contratado ao Sporting de Braga em 2016, por cerca de 16 milhões de euros, Rafa conquistou três títulos de campeão nacional, duas taças de Portugal e três supertaças pelos 'encarnados'.

Depois de passagens por lisboetas, minhotos e também pelo Feirense, o avançado internacional luso prepara-se para iniciar a sua primeira experiência no estrangeiro, em que irá alinhar pelo Besiktas, que ficou na sexta posição da última edição da Liga turca.

No clube de Istambul, Rafa poderá reencontrar Gedson Fernandes, com quem se cruzou no Benfica, embora o médio esteja perto de rumar aos russos do Zenit, segundo tem adiantado a imprensa turca.

