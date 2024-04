A equipa do Seixal, que venceu a primeira mão por 2-1, confirmou o apuramento para a final com 'bis' de Jenny Vetter (04 e 77 minutos) e Mercy Idoko (09 e 50), com Caroline Kehrer (24) e Sissi (34), de grande penalidade, a reduzirem para as bracarenses.

O Racing Power, que tem como 'casa' o Estádio Nacional, em Oeiras, e foi fundado em 2020, vai defrontar, nesse emblemático recinto, no dia 18 de maio, Sporting ou Benfica, que ainda hoje se defrontam na segunda mão, depois da vitória 'encarnada' por 1-0 no primeiro embate.

