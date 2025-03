Queta foi utilizado durante 11,18 minutos, durante os quais efetuou ainda um roubo de bola, ajudando os Celtics a consolidar o segundo lugar na Conferência Este, atrás dos Cleveland Cavaliers, que se tornaram a primeira equipa a qualificar-se para os play-offs desta época.

Os Cavaliers impuseram-se na receção aos Miami Heat, por 112-107, alcançando a 52.ª vitória -- 12.ª seguida -, em 62 jogos, registo substancialmente melhor do que o dos Celtics, recordistas de títulos na NBA, com 18 conquistados, que totalizam 44 triunfos e 18 derrotas.

Os principais responsáveis do triunfo da equipa de Boston foram Payton Pritchard e Derrick White, os melhores marcadores do encontro, com 43 e 41 pontos, respetivamente, que representam novos máximos pessoais para ambos e os transformou na primeira dupla dos Celtics a marcar 40 ou mais pontos no mesmo jogo.

Neemias Queta está a cumprir a quarta temporada na NBA, e segunda nos Celtics, ao serviço do qual se sagrou campeão no ano de estreia, em 2023/24, somando 28 jogos na fase regular, com médias de 5,5 pontos, 4,4 ressaltos, 0,8 desarmes de lançamento, 0,7 assistências e 0,5 roubos de bola, em 11,9 minutos.

Em 2024/25, conta 48 encontros na 'regular season', com médias de 5,0 pontos, 3,7 ressaltos, 0,6 desarmes de lançamento e 0,6 assistências, em 14,1 minutos.

No total, Neemias soma 96 jogos na época regular, 76 pelos Celtics, que o contrataram na temporada transata, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, na época de 'rookie', e cinco em 2022/23. Nos play-offs, jogou três jogos em 2023/24.

O poste internacional português, de 25 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do 'draft' da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição. Mantém-se como o único.

RPC // AO

Lusa/fim