Queres Participar no Troféu TUONO CUP 2020 ?





A Organização do Troféu estabeleceu um esquema de participação flexível que permite 3 modalidades distintas:

BASE TUONO V4RR – no valor de € 16.886, inclui uma Aprilia Tuono V4 1100 RR nova, matriculada, preparada para correr com o Kit Cup (ver Kit Cup), equipamento (1 fato de cabedal de uma peça feito á medida do piloto com o desenho TUONO CUP e personalizado com o seu nome), inscrições em todas as provas do calendário TUONO CUP, direito ao Welcome Pack, utilização de transponder homologado, espaço em box partilhada, almoço para o piloto e 1 acompanhante nos dias das corridas, acesso a sobressalentes no local a preços especiais, enquadramento, aconselhamento e fotografias.

MOTO-PRÓPRIA APRILIA TUONO V4RR – no valor de € 6.500 pressupõe que o inscrito detém uma moto própria do modelo aceite no troféu, mas na configuração para circular nas vias públicas. Esta inscrição é em tudo igual á anterior excepto no que se refere á moto pois não inclui a moto nova, mas inclui a preparação desta com o Kit Cup. Nestes casos os pilotos deverão apresentar as motos em boas condições para evitar custos acrescidos na sua preparação. A avaliação e aprovação para a preparação com o Kit Cup será feita pelos parceiros do promotor e terá de ser consentida pelo detentor da moto antes de iniciar a dita preparação.

Nota da Redação: Segundo o organizador a moto terá de ser obrigatoriamente o modelo Tuono V4 1100 RR ( As versões Factory não serão admitidas )

MOTO-PARTILHADA TUONO V4RR – No espírito de máxima flexibilidade que o promotor quer promover, irão ser aceites inscrições de 2 pilotos que partilhem a mesma moto nas corridas. A modalidade MOTO-PARTILHADA poderá ser combinada com as modalidades BASE TUONOV41100RR, MOTO-PRÓPRIA TUONOV41100RR acrescendo € 1.290 necessários para cobrir os custos adicionais que o promotor incorre.

Preparação da APRILIA TUONO CUP

Cumprir com as normas gerais de segurança do Regulamento Nacional de Velocidade

Proporcionar um aumento da performance geral (redução de peso, aumento da potência e melhorar o posicionamento do piloto)

Ser acessível em termos custos

Limitar a necessidade de transformações adicionais

O Kit CUP é assim composto por:

Centralina APRILIA Racing

Kit completo de carenagens CRUCIATA

Ponteira IXIL modelo TUONO CUP

Peseiras racing BONAMICI RACING

Tampão de gasolina racing BONAMICI RACING

Espuma para o depósito de gasolina Explosafe

Kit completo de protecções de motor GB RACING

Cogumelos/ protecções de chassis GB RACING

Protecção da manete de travão BONAMICI RACING

Tampão de óleo freável PUIG

Cavalete traseiro ITR

Apoios de cavalete GB RACING

Kit gráfico AQD com a decoração oficial TUONO CUP

A desmontagem dos itens originais, a instalação dos itens do Kit Cup, a preparação e os settings base da moto são feitos por parceiros com nome bem conhecido no meio, nomeadamente a AG Racing.

Equipamento TUONO CUP

O objectivo para o qual a TUONO CUP foi desenhada assume que os aderentes já possuem os elementos mínimos para rodar em segurança nas motos, como sejam o capacete, as luvas e as botas.

Por isso, o equipamento incluído nas inscrições é composto somente pelo fato de cabedal de 1 peça, feito de propósito para a TUONO CUP e à medida dos pilotos.

O promotor da TUONO CUP oferece, em exclusivo aos inscritos, acesso a opcionais a preços exclusivos, tanto para o piloto como para a moto, como sejam os da ALPINESTARS (luvas, botas e protecções de coluna), da SCORPION (capacetes), da PUIG (deflectores de vento; válvulas de pneus 90º, manetes racing), da RENTHAL (punhos, guiador; corrente, cremalheira, pinhão) e da PROGRIP (punhos).

O modelo de fato em cabedal escolhido pela TUONO CUP, é um modelo especifico de 1 peça, personalizado e feito à medida dos pilotos.

CALENDÁRIO de PROVAS ( provisório )