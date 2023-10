Kiptum, que já tinha ameaçado bater o recorde em Londres, em abril, disputou hoje apenas a sua terceira maratona, tendo superado a marca do seu compatriota Eliud Kipchoge (2:01.09), estabelecida em 2022, em Berlim.

O atleta queniano, que passou à meia maratona com 1:00.08 horas, acelerou na segunda metade da corrida, na qual abandonou ao quilómetro 33 a companhia do seu compatriota Daniel Mateiko, seguindo depois sozinho para a meta, debaixo de condições meteorológicas favoráveis (entre sete e 10 graus, tempo coberto).

"Não estava preparado para isto, mas é um recorde do mundo, estou verdadeiramente feliz. Sabia que bateria este recorde um dia", declarou no final Kiptum, de 23 anos.

Apenas um ano depois da sua primeira maratona, em Valência, que venceu em 2:01.53 horas, Kiptum torna-se no atleta mais rápido da distância rainha do atletismo, tendo vencido as três provas disputadas até ao momento.

A neerlandesa Sifan Hassan, apenas seis meses depois de ter sido medalhada nos Mundiais de atletismo de Budapeste, venceu claramente a prova feminina, tendo alcançado a segunda melhor marca de sempre da distância (2:13.44 horas).

Hassan, 30 anos, conseguiu esta marca apena duas semanas depois da etíope Tigst Assefa ter estabelecido a melhor marca de sempre, ao vencer em Berlim com 2:13.44 horas.

