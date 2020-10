Queniana Peres Jepchirchir campeã mundial da meia maratona com novo recorde

A queniana Peres Jepchirchir sagrou-se hoje campeã mundial de meia maratona, estabelecendo um novo recorde do mundo na prova disputada exclusivamente por atletas do setor feminino, na qual Sara Moreira foi a melhor portuguesa, no 39.º lugar.