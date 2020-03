Quem impacto para a F1 sem o GP do Mónaco? Será duro o impacto de não ter o GP do Mónaco no Mundial de F1 pela primeira vez em 66 anos? Os efeitos do COVID-19 estão a manifestar-se fortemente no mundo em geral, mundo motorizado em particular, com a corrida do Mónaco a ser adiada de manhã, e cancelada à tarde, pelo clube organizador do desporto AutoSport desporto/quem-impacto-para-a-f1-sem-o-gp-do-monaco_5e77424a99a1bc198007b24f





Esta não terá sido uma decisão fácil para o ACM, já que é muito o dinheiro que ganha com o evento. Ao contrário das restantes corridas, o Mónaco não paga à Liberty, que acaba por faturar por tudo o resto que acontece no Mónaco pelo que irão sentir essa diferença. As duas partes.

Imagine-se a quantidade de VIPS que ruma ao Mónaco para a semana do GP para as inúmeras festas. É o único momento em que a F1 para um dia inteiro para tudo o que é lateral ao Grande Prémio, fazendo os treinos livres na quinta-feira e o resto do evento no sábado e domingo.

Nem a F1 ou o GP do Mónaco vão ‘morrer’ com um ausência de um ano, mas neste momento ninguém sabe, verdadeiramente quais os efeitos de toda esta situação do coronavírus.