O Dakar é a prova raínha do Todo o Terreno mundial. Desde 1979, pilotos de todo o planeta lançam-se no desafio de tentar chegar à meta desta exigente maratona.

Com a estreia na Arábia Saudita a ocorrer este ano, não nos podemos esquecer das 30 edições realizadas no continente africano, às quais se somam 10 edições na América do Sul.

Mas, ao longo destes 40 anos, quantos portugueses se podem orgulhar de terem terminado o Rally Dakar numa moto?

O Offroad Moto publica hoje os nomes e os resultados dos 23 lusos que deixaram o seu nome registado nas classificações do mais prestigiado Rally Raid em todo o mundo.

Para fazer honra aos pioneiros, a ordem desta lista é cronológica.

António Lopes (Foto: Motojornal)

António Lopes

Apesar de não ter chegado à meta, o nome de António Lopes é incontornável. Em 1991, aos comandos de uma Honda Africa Twin, foi o primeiro português a participar no Dakar de moto. Infelizmente, não conseguiu concluir a prova devido a problemas mecânicos quando ocupava a 20ª posição da classificação geral e liderava a classe Maratona.

Foto: Facebook Pedro Amado

Pedro Amado

28º em 1992

No ano seguinte à estreia de António Lopes, Pedro Amado tentou a sua sorte e conseguiu tornar-se no primeiro português a chegar ao fim do Dakar. O piloto da Yamaha terminou na 9.ª posição na classe Maratona.

(Foto: Facebook Bernardo Villar)

Bernardo Villar

23º em 1994

14º em 1995

16º em 1999

9º em 2000

10º em 2001

15º em 2002 (venceu 1 etapa)

Bernardo Villar fez a sua primeira participação em 1994. Foi um dos primeiros pilotos a cativar o interesse e o patrocínio de grandes marcas externas ao mundo do motociclismo como a Actimel. Sempre muito consistente, as 6 vezes que terminou o Dakar foram um record nacional que só foi quebrado em 2013 por Hélder Rodrigues.

Paulo Marques chegou a escrever um livro com várias histórias da sua participação no Dakar

Paulo Marques

15º em 1995

8º em 1997 (venceu 1 etapa)

65º em 2000

12º em 2001

10º em 2002

Paulo Marques estreou-se no Dakar no mesmo ano de Bernardo Villar mas foi em 1995 que concluiu pela primeira vez a prova. O piloto de Vila Nova de Famalicão foi o primeiro português a vencer uma etapa, ao triunfar no penúltimo dia da edição de 1997.

Carlos Ala

34º em 1999

19º em 2001

74º em 2007

(Foto: Facebook Miguel Farrajota)

Miguel Farrajota

14º em 2000

Na sua única participação no Dakar, Miguel Farrajota esteve em bom plano apesar de uma grave queda sofrida na 6ª etapa.

Mário Brás

48º em 2000

(Foto: Facebook Elisabete Jacinto)

Elisabete Jacinto

49º em 2000

56º em 2001

Foi nas motos que começou a história de Elisabete Jacinto no Dakar. Quem não se lembra da KTM com patrocínio da Trifene 200? A piloto concluiu a prova duas vezes consecutivas e ajudou a escrever a história de sucesso das mulheres na mítica prova em África.

Pedro Machado

57º em 2001

Rodrigo Amaral

17º em 2002

(Foto: Facebook Hélder Rodrigues)

Hélder Rodrigues

9º em 2006

5º em 2007 (venceu 2 etapas)

5º em 2009 (venceu 1 etapa)

4º em 2010

3º em 2011 (venceu 1 etapa)

3º em 2012 (venceu 1 etapa)

7º em 2013

5º em 2014

12º em 2015 (venceu 2 etapas)

5º em 2016 (venceu 1 etapa)

9º em 2017

Muito poucos pilotos se podem orgulhar de ter um palmarés como o de Helder Rodrigues no Dakar. O piloto de Sintra terminou 11 vezes a prova (um record nacional), 7 das quais dentro do Top 5. É o português com mais vitórias em etapas deste mítico Rally e o único a ter terminado mais do que uma vez no pódio.

(Foto: Facebook Paulo Gonçalves)

Paulo Gonçalves

25º em 2006

23º em 2007

10º em 2009

26º em 2012

10º em 2013

2º em 2015

6º em 2017

Paulo Gonçalves é o português com melhor palmarés ainda no activo e um dos poucos que participou no Dakar em África, na América do Sul e agora na Arábia Saudita. Vítima de vários azares em algumas edições, o seu melhor resultado foi o 2.º lugar conquistado em 2015.

(Foto: Facebook Rúben Faria)

Rúben Faria

35º em 2006 (venceu 1 etapa em Portugal)

Em 2007 venceu 1 etapa em Portugal mas não terminou

11º em 2010 (venceu 1 etapa)

8º em 2011

12º em 2012

2º em 2013

6º em 2015

Como muitos outros lusos, Rúben Faria estreou-se no Dakar no ano em que a prova arrancou de Lisboa. O algarvio deu nas vistas em 2006 e 2007 ao vencer uma das etapas realizadas em Portugal em cada uma das edições. Paulatinamente, Faria foi evoluindo nos seus resultados e, em 2013, tornou-se no primeiro piloto português a subir ao degrau intermédio do pódio.

Nuno Mateus

32º em 2007

(Foto: Facebook Pedro Bianchi Prata)

Pedro Bianchi Prata

103º em 2007

30º em 2009

30º em 2010

30º em 2011

42º em 2012

58º em 2013

29º em 2014

80º em 2016

57º em 2017

Pedro Bianchi Prata é o segundo português que mais vezes terminou o Dakar. O experiente piloto chegou ao fim do mítico Rally Raid em 9 ocasiões, 4 das quais dentro do lote dos 30 primeiros.

Pedro Oliveira

26º em 2011

24º em 2014

Rui Oliveira

53º em 2011

53º em 2017

(Foto: Facebook Fausto Mota)

Fausto Mota

54º em 2011

49º em 2014

43º em 2018

29º em 2019

Fausto Mota enfrenta este ano o seu quinto Dakar com o objetivo de repetir o Top 30 alcançado na última edição da prova.

(Foto: Facebook Mário Patrão)

(Foto: Facebook Hero Motosports)

30º em 201330º em 201413º em 201620º em 2017Mário Patrão fez a sua primeira participação no Dakar em 2013 e, três anos depois, alcançou o seu melhor resultado até hoje, um 13.º posto. Infelizmente, as últimas duas edições não lhe sorriram e o piloto de Seia ambiciona cortar a meta este ano na Arábia Saudita.

Joaquim Rodrigues

12º em 2017

17º em 2019

Joaquim Rodrigues teve uma ótima estreia no Dakar em 2017 ao concluir a prova na 12.ª posição. Infelizmente, uma grave lesão sofrida na edição de 2018 levou a um longo processo de recuperação que afetou a sua prestação em 2019. O piloto de Barcelos vai tentar aproveitar a estreia na Arábia Saudita para voltar aos lugares próximos do Top 10.

Gonçalo Reis

26º em 2017

Fernando Sousa Jr.

42º em 2017

Miguel Caetano

69º em 2019

(Foto: Facebook Sebastian Buhler)

20º em 2019O luso-germânico é um dos próximos grandes valores dos Rally Raids a nível mundial. 20.º na sua estreia no Dakar em 2019, Sebastian Buhler vai integrar a equipa oficial da Hero Motosports este ano ao lado de Paulo Gonçalves e Joaquim Rodrigues.