A Fórmula 1 celebra os seus 70 anos e para isso organizou um concurso para se descobrir quem foi a pessoa mais influente na sua história. A votação vai ser realizada online, a partir de segunda-feira, com um artigo publicado no site f1.com.

Estas votações estão divididas em quatro categorias: Pilotos, chefes de equipa, personalidades inovadoras e agentes inovadores. O vencedor será anunciado no dia 13 de maio, aniversário do primeiro Grande Prémio do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, realizado em Silverstone em 1950. Os 32 concorrentes foram escolhidos por um painel de peritos em Fórmula 1.

Lista de pilotos:

Jackie Stewart (1) – Triplo campeão do mundo e também vencedor como chefe de equipa. Grande impulsionador da segurança na Fórmula 1;

(1) – Triplo campeão do mundo e também vencedor como chefe de equipa. Grande impulsionador da segurança na Fórmula 1; Michael Schumacher (2) – Quebrou quase todos os recordes, sendo sete vezes campeão do mundo. Inspirou toda uma geração de novos pilotos e aficionados pela Fórmula 1;

(2) – Quebrou quase todos os recordes, sendo sete vezes campeão do mundo. Inspirou toda uma geração de novos pilotos e aficionados pela Fórmula 1; Ayrton Senna (3)–Fez parte de uma das mais intensas rivalidades na Fórmula 1, juntamente com Alain Prost. Foi três vezes campeão do mundo;

(3)–Fez parte de uma das mais intensas rivalidades na Fórmula 1, juntamente com Alain Prost. Foi três vezes campeão do mundo; Lewis Hamilton (4) – O primeiro piloto negro na história da Fórmula 1, Hamilton é seis vezes campeão mundial e neste momento é um dos melhores pilotos em atividade;

(4) – O primeiro piloto negro na história da Fórmula 1, Hamilton é seis vezes campeão mundial e neste momento é um dos melhores pilotos em atividade; Juan Manuel Fangio (5) – Talvez a primeira lenda da Fórmula 1. Quebrou recordes que levaram mais de 40 anos a bater;

(5) – Talvez a primeira lenda da Fórmula 1. Quebrou recordes que levaram mais de 40 anos a bater; Jack Brabham (6) – Um marco para os pilotos australianos. Brabham venceu três títulos de campeão mundial, sendo o único piloto a fazê-lo num carro com o seu nome;

(6) – Um marco para os pilotos australianos. Brabham venceu três títulos de campeão mundial, sendo o único piloto a fazê-lo num carro com o seu nome; Niki Lauda (7) – Triplo campeão do mundo que superou um acidente horrível para voltar a vencer. Teve um papel muito importante na Ferrari, Jaguar e até na atual equipa da Mercedes;

Lista de chefes de equipa:

Enzo Ferrari (1) – O fundador da equipa lendária do desporto, a Ferrari;

(1) – O fundador da equipa lendária do desporto, a Ferrari; Ron Dennis (2) – Um perfecionista que transformou a McLaren num modelo de equipa da Fórmula 1 a seguir;

(2) – Um perfecionista que transformou a McLaren num modelo de equipa da Fórmula 1 a seguir; Jean Todt (3) – O homem que fez da Ferrarium força temível no início do século. Hoje em dia é o Presidente da FIA;

(3) – O homem que fez da Ferrarium força temível no início do século. Hoje em dia é o Presidente da FIA; Colin Chapman (4) – Um mestre a construtir a sua equipa e um engenheiro que inventou inúmeras inovações técnicas, fazendo da sua Lotus uma das mais bem sucedidas da modalidade;

(4) – Um mestre a construtir a sua equipa e um engenheiro que inventou inúmeras inovações técnicas, fazendo da sua Lotus uma das mais bem sucedidas da modalidade; Frank Williams (5) – Fundador da segunda equipa mais bem sucedida na história da Fórmula 1. Continua presente, apesar do seu grave acidente em 1986;

(5) – Fundador da segunda equipa mais bem sucedida na história da Fórmula 1. Continua presente, apesar do seu grave acidente em 1986; Toto Wolff (6) – Uma entrada (mais) recente na Fórmula 1, ajudou a criar a equipa mais dominante que a Fórmula 1 alguma vez viu, formando uma parceira implacável com Lewis Hamilton;

(6) – Uma entrada (mais) recente na Fórmula 1, ajudou a criar a equipa mais dominante que a Fórmula 1 alguma vez viu, formando uma parceira implacável com Lewis Hamilton; Christian Horner (7) – Foi o chefe de equipa mais novo na Fórmula 1 e colocou a Red Bull Racing num caminho vitorioso. Continua a ser um dos principais inovadores nos bastidores;

(7) – Foi o chefe de equipa mais novo na Fórmula 1 e colocou a Red Bull Racing num caminho vitorioso. Continua a ser um dos principais inovadores nos bastidores; Flavio Briatore (8) – Chegou à Fórmula 1 sem experiência, mas conseguiu mudar a Benetton e colocar a equipa a vencer campeonatos com Michael Schumachcer;



Lista de personalidades inovadoras

Bernie Ecclestone (1) – Um vencedor com a sua equipa, revolucionou a Fórmula 1, colocando o desporto como um fenómeno global de audiências na televisão;

(1) – Um vencedor com a sua equipa, revolucionou a Fórmula 1, colocando o desporto como um fenómeno global de audiências na televisão; Max Mosley (2) – Aliado de Ecclestone, tornou-se Presidente da FIA e foi um dos arquitetos da segurança a partir de 1994;

(2) – Aliado de Ecclestone, tornou-se Presidente da FIA e foi um dos arquitetos da segurança a partir de 1994; Sid Watkins (3) – O homem que revolucionou os cuidados médicos e a segurança na Fórmula 1;

(3) – O homem que revolucionou os cuidados médicos e a segurança na Fórmula 1; Dietrich Mateschitz (4) – Primeiro como patrocinador, depois como dono de duas equipas. O magnata da Red Bull mostrou como gerir uma equipa de uma prespetiva diferente;

(4) – Primeiro como patrocinador, depois como dono de duas equipas. O magnata da Red Bull mostrou como gerir uma equipa de uma prespetiva diferente; Ross Brawn (5) – A mente por detrás dos sete títulos de Michael Schuamcher, salvou a sua própria equipa da extinção, criando a BrawnGP e vencendo o campeonato no ano seguinte. Hoje está a trabalhar para mudar o panorama da próxima geração de carros de Fórmula 1;

(5) – A mente por detrás dos sete títulos de Michael Schuamcher, salvou a sua própria equipa da extinção, criando a BrawnGP e vencendo o campeonato no ano seguinte. Hoje está a trabalhar para mudar o panorama da próxima geração de carros de Fórmula 1; Helmut Marko (6) – É um dos responsáveis pelo Programa Júnior da Red Bull, responsável por guiar pilotos como Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e Max Verstappen até à Fórmula 1;

(6) – É um dos responsáveis pelo Programa Júnior da Red Bull, responsável por guiar pilotos como Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e Max Verstappen até à Fórmula 1; Murray Walker (7) – O comentador lendário da Fórmula 1, não só para os britânicos, mas para todo o mundo. Entre 1976 e 2001 não há voz mais icónica quando se pensa em Fórmula 1;

(7) – O comentador lendário da Fórmula 1, não só para os britânicos, mas para todo o mundo. Entre 1976 e 2001 não há voz mais icónica quando se pensa em Fórmula 1; Hermann Tilke (8) – O designer dos circuitos modernos da Fórmula 1;

Lista de agentes inovadores