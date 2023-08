Depois dos triunfos esmagadores diante da França (95-65) e Líbano (128-73), os canadianos voltaram a superiorizar-se, desta vez diante da Letónia (101-75), que ao intervalo só perdia pela margem mínima (43-42).

No encontro da terceira jornada do Grupo H, disputado em Jacarta, Indonésia, foram fundamentais os 27 pontos, as seis assistências e outros tantos ressaltos de Shai Gilgeous-Alexander, jogador dos Oklahoma City Thunder, da Liga norte-americana (NBA), bem secundado por Barrett (New York Knicks) -- 22 pontos, cinco ressaltos e uma assistência.

Na mesma 'poule', a França, já afastada do torneio que decorre no Japão, Indonésia e Filipinas, face a duas derrotas inesperadas, conseguiu hoje triunfar pela primeira vez, ao bater o Líbano (85-79), que também fica pelo caminho.

Angola tinha contrariado o favoritismo das Filipinas na última ronda, mas, perante a República Dominicana, não teve argumentos para discutir o resultado, o terceiro favorável à seleção da América Central no Grupo A.

Apesar da derrota, e consequente afastamento, o angolano Sílvio Sousa foi o melhor em campo em Manila, nas Filipinas, pelos 19 pontos, nove ressaltos e duas assistências que registou.

A Alemanha também conseguiu o pleno no Grupo E, depois de superar a eliminada Finlândia (101-75), enquanto a Austrália bateu o anfitrião e também afastado Japão (109-89).

Na 'poule' D, a Lituânia obteve um terceiro triunfo muito dilatado contra Montenegro (91-71), com o Egito a vencer pela primeira vez no torneio, diante do México (100-72), num duelo entre duas equipas sem hipóteses de lutar pelo troféu.

