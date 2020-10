Em relação aos jogos com a Croácia (4-1) e a Suécia (2-0), em setembro, o selecionador português, Fernando Santos, fez regressar o defesa Ruben Semedo (Olympiacos), o médio William Carvalho (Bétis) e os avançados Daniel Podence (Wolverhampton) e Rafa Silva (Benfica).

De fora, ficaram, por opção, o defesa Domingos Duarte (Granada), o médio André Gomes (Everton) e o avançado Gonçalo Guedes (Valência).

Portugal defronta a Espanha na quarta-feira, num particular no Estádio José Alvalade, em Lisboa, visitando depois a França (em 11 de outubro) e recebendo a Suécia (no dia 14), novamente no recinto do Sporting.

Com dois encontros disputado no Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, Portugal e França lideram com seis pontos, enquanto Suécia e Croácia ainda não pontuaram.

Lista dos 26 convocados:

- Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon, Fra), Rui Patrício Wolverhampton, Ing) e Rui Silva (Granada, Esp).

- Defesas: João Cancelo (Manchester City, Ing), Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing), José Fonte (Lille, Fra), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Ruben Semedo (Olympiacos, Gre), Mário Rui (Nápoles, Ita) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale).

- Médios: Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), William Carvalho (Bétis, Esp), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Renato Sanches (Lille, Fra), João Moutinho (Wolverhampton, Ing) e Sérgio Oliveira (FC Porto).

- Avançados: Daniel Podence (Wolverhampton, Ing), Rafa Silva (Benfica), André Silva (Eintracht Frankfurt, Ale), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Cristiano Ronaldo (Juventus, Ita), Trincão (FC Barcelona, Esp), e João Félix (Atlético de Madrid, Esp).

NFO/LG // JP

Lusa/Fim