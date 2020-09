Na cerimónia de apresentação pública como jogador dos vimaranenses, que decorreu no icónico Paços dos Duques, o internacional português, de 36 anos, explicou os motivos que o levaram regressar ao campeonato nacional, e a escolher o emblema minhoto.

"Foi um clube de que me deu confiança e acreditou em mim. Todos conhecem a história do Vitória. É aqui que vou acabar a carreira. Tudo farei para alcançarmos os nossos objetivos. Se me foram buscar é porque acreditam na minha garra, irreverência e personalidade", disse Ricardo Quaresma.

O atacante, que na temporada passada alinhou os turcos do Kasimpassa, garantiu "sentir-se bem fisicamente" para este novo desafio da sua carreira, garantindo objetivos ambiciosos a nível pessoal e coletivo.

"A ambição é sempre de entrar para ganhar. Estou bem fisicamente, depois o resto deixo com o talento o que Deus me deu. Acredito que vamos fazer um grande trabalho, com uma equipa jovem e alguns jogadores experientes", partilhou.

O experiente futebolista confessou que, até por motivos familiares, "era altura de ficar em Portugal", mas garantiu que o projeto do Vitória de Guimarães foi o único que o seduziu.

"Não podia acabar num clube qualquer, por isso escolhi Vitória. Do Boavista nunca ninguém falou comigo, com o FC Porto não houve muita conversa. O Vitória foi o clube que me deu confiança e acredito em mim. Estou aqui para dar tudo", partilhou.

Sobre a sua disponibilidade para voltar a representar a seleção portuguesa, Ricardo Quaresma deixou a 'porta aberta'.

"A minha preocupação é ajudar o Vitória e os seus objetivos. Se Fernando Santos me quiser convocar para a seleção nacional estou disponível, mas agora só estou focado na equipa", vincou.

Antes das declarações do internacional português, Carlos Freitas, diretor desportivo do Vitória de Guimarães, considerou este momento de apresentação de Ricardo Quaresma como "um dos mais especiais" da sua carreira.

"É um orgulho trazer para o Vitória uma atleta com 24 títulos na carreira e 83 internacionalizações, vem dimensionar a nossa a marca, e é uma pedra decisiva no crescimento que estamos a trilhar", disse.

O responsável falou em "confiança ilimitada" nas capacidades do atleta, apontando que "os dois anos de contrato com mais um de opção serão importantes para as duas partes".

