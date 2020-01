Q&A com Ott Tänak: “Fiquei positivamente surpreendido e senti-me bem no carro” Ott Tänak, atual campeão do Mundo de Ralis, piloto que se mudou da Toyota para a Hyundai, já se juntou aos seus novos colegas na Hyundai Motorsport e já está em acelerada preparação para o primeiro evento do WRC 2020, o Rali de Monte-Carlo, que se realiza no final deste mês (23-26 de janeiro). A desporto AutoSport desporto/q-a-com-ott-tanak-fiquei-positivamente_5e0dd2d5a9699e1bdff4d0d3





Ott Tänak, atual campeão do Mundo de Ralis, piloto que se mudou da Toyota para a Hyundai, já se juntou aos seus novos colegas na Hyundai Motorsport e já está em acelerada preparação para o primeiro evento do WRC 2020, o Rali de Monte-Carlo, que se realiza no final deste mês (23-26 de janeiro). A dupla Ott Tänak/Martin Järveoja, já tem vindo a testar o seu novo Hyundai i20 Coupe WRC, sendo que o cenário está preparado para a temporada de 2020:

Quais foram as tuas primeiras impressões sobre a Hyundai Motorsport desde que entraste para a equipa?

“Eu achei a equipa extremamente apaixonada e focada. Nós definitivamente partilhamos a mesma fome e as mesmas aspirações.

Estou realmente ansioso para começar a nossa temporada no Rali de Monte-Carlo”.

Visitaste a fábrica em Alzenau para um ajuste da bacquet, tiveste a chance de conhecer toda a gente?

“No curto espaço de tempo que tivemos, começámos imediatamente a trabalhar e estivemos sempre muito ocupados. Todos nos deram o seu total apoio. Ainda tenho muitos membros da equipa para conhecer, mas isto é normal no início de uma nova relação”.

Como foi o teu primeiro teste com o Hyundai i20 Coupe WRC?

“Fiquei positivamente surpreendido e senti-me bem no carro. Cada carro tem a sua própria personalidade, mas até agora posso dizer que o Hyundai i20 Coupe WRC é um conjunto forte e completo. Temos mais alguns dias de testes antes do Rali de Monte-Carlo, e estaremos prontos para o primeiro desafio”.

Que processo se segue quando muda de equipa?

“Nunca é fácil mudar de equipa, pois há muito trabalho a fazer. Primeiro, para conhecer as pessoas, depois – é claro – para nos sentirmos confortáveis no carro, enquanto nos adaptamos a diferentes condições. Temos trabalhado de perto com a equipa para estar na melhor forma possível para Monte-Carlo”.

Quais são os teus objetivos imediatos e a longo prazo?

“Acabámos de ganhar nosso primeiro título no WRC, mas um novo ano significa que recomeçamos a partir de uma folha de papel em branco.

Darei toda a minha experiência à equipa, e juntos trabalharemos no duro para defender os nossos títulos, o meu e da equipa. No Rali de Monte-Carlo, procuro sempre um início consistente, para começar a temporada com uma boa sensação. Depois, tudo é possível. Tenho uma equipa forte atrás de mim, por isso vamos lutar muito”.