PSP será "implacável" com violência e engenhos pirotécnicos no FC Porto-Benfica O sistema de segurança montado para o FC Porto-Benfica, da I Liga de futebol, será de "tolerância zero" e "implacável para com situações de conduta violenta e engenhos pirotécnicos", disse hoje o subintendente da PSP Cardoso da Silva.





Para o 'clássico' referente à 20.ª jornada do campeonato luso, em que se espera cerca de 50 mil espetadores, entre os quais 2.600 adeptos do Benfica, a PSP montou um sistema de segurança "complexo" e "adequado" a um jogo de "risco elevado".

A PSP pretende, com o esquema adotado, "garantir as condições de segurança para que tudo corra bem", e a sua ação incidirá em aspetos relacionados com a "prevenção, monitorização e acompanhamento dos adeptos até ao Estádio do Dragão".

A intervenção da PSP, ainda segundo o subintendente Cardoso da Silva - que envolve no terreno, de forma gradual e consoante a necessidade, praticamente todas as suas valências - será baliza entre "a ordem indispensável e a desordem aceitável".

A operação de segurança envolve outros pontos da cidade do Porto, para além da zona envolvente do estádio, como a área junto ao parque de Bonjóia (recolha dos STCP), onde se concentrarão os adeptos do Benfica, que chegarão em 25 autocarros.

As portas do Dragão abrem às 18:30, duas horas antes do início do jogo, e a PSP recomenda aos adeptos que se desloquem atempadamente para que a sua entrada no recinto não seja atrasada pelas filas habituais nos pontos de revista.

Por volta das 18:00, a PSP prevê dar início ao acompanhamento dos adeptos do Benfica em caixa de segurança até ao estádio, situação que irá provocar alguns condicionamentos de trânsito.

A operação montada pela PSP para o 'clássico' irá ser observada, uma vez mais, por uma equipa da organização do Mundial Qatar2022, que vem ao Porto assimilar o modelo criado para o Euro2004 e que, após sucessivos aperfeiçoamentos, continua a ser uma referência no que toca a sistemas de segurança para eventos.

O encontro entre o FC Porto e o Benfica, da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, realiza-se no sábado, a partir das 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, com arbitragem do portuense Artur Soares Dias.

